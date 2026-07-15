Mañana se viene otro feriado, el cual permite la oportunidad para tomar un respiro dentro de la jornada laboral.
Pero, ¿por qué es feriado este jueves 16 de julio? Ese día se conmemora a la Virgen del Carmen, la cual es considerada la patrona de Chile y es una figura relevante en la tradición católica del país.
Esta jornada es considerada como un día de descanso y muchas comunidades la aprovechan para realizar celebraciones y actividades vinculadas a la Virgen.
Incluso, de acuerdo a pronósticos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), para esta semana se esperan precipitaciones en gran parte del país.
¿Cómo funciona el feriado?
Este feriado no es irrenunciable. Es decir, el comercio podrá operar con normalidad para abrir sus puertas al público.
La mayoría de locales y supermercados estarán abiertos, aunque otros podrán ajustar sus horarios de funcionamiento dependiendo su capacidad, ya que la ley también obliga a los empleadores a compensar a sus trabajadores cuando se desempeñen en un día feriado.
Esta medida incluye a malls, centros comerciales, strip centers, cines, restaurantes, supermercados y otros.
¿Qué otros feriados quedan para el 2026?
- Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen
- Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional (irrenunciable)
- Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable)
- Lunes 12 de octubre: Encuentro de dos mundos
- Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable)
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