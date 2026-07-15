Francia vs. Inglaterra: ¿A qué hora y dónde se juega el partido por el tercer lugar del Mundial 2026?

Francia e Inglaterra se enfrentarán en el partido por el tercer lugar del Mundial 2026, luego de caer en las semifinales frente a España y Argentina, respectivamente.
Las dos selecciones buscarán despedirse del torneo con una victoria y quedarse con el último lugar disponible en el podio de la Copa del Mundo, en el encuentro previo a la gran final.
El duelo reunirá a dos de las potencias del fútbol europeo, que intentarán cerrar su participación en el campeonato con un triunfo tras quedar a las puertas de la definición por el título.
¿Cuándo se juega el partido por el tercer lugar? Hora y lugar
- El partido entre Francia e Inglaterra se disputará este sábado 18 de julio, desde las 16:00 horas de Chile.
- El encuentro será en el Hard Rock Stadium, ubicado en Miami Gardens, Florida (Estados Unidos).
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