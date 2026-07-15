Radio CNN

¿Cuándo es la final del Mundial 2026? Hora y lugar del España vs. Argentina

Por
¿Cuándo es la final del Mundial 2026? Hora y lugar del España vs. Argentina

España y Argentina disputarán la final del Mundial 2026, luego de superar a Francia e Inglaterra, respectivamente, en las semifinales del torneo que se desarrolla en Estados Unidos, Canadá y México.

La selección argentina, vigente campeona del mundo, consiguió su clasificación tras remontar ante Inglaterra en los minutos finales con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. España, por su parte, logró su pase a la final tras dos goles de Mikel Oyarzabal y otro de Pedro Porro ante Francia.

El encuentro marcará el cierre de la Copa del Mundo y definirá al nuevo campeón del torneo, en una final que reunirá a dos potencias del fútbol internacional.

¿Cuándo es la final del Mundial 2026? Hora y lugar

  • La final entre España y Argentina se jugará este domingo 19 de julio, a las 15:00 horas de Chile.
  • El encuentro será en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos).
  • La final podrá verse por televisión abierta a través de la señal de Chilevisión, así como también en su sitio web oficial.

Lo más leído

Lee también