Sistema frontal: Municipio de Viña del Mar decreta emergencia preventiva comunal

La Municipalidad de Viña del Mar declaró emergencia preventiva desde el 13 hasta el 21 de julio con el fin de disponer del material y recursos para confrontar la llegada del sistema frontal anunciado.

La alcaldesa Macarena Ripamonti firmó el decreto que permite coordinar la prevención y respuesta de las unidades municipales ante cualquier emergencia provocada por las intensas lluvias.

“Hemos desarrollado reuniones de coordinación y tenemos también activo el COGRID de preparación, decretamos la Alerta Comunal, además de la Alerta Regional que ya fue dictada por las autoridades, y esperamos estar coordinados como siempre con Bomberos, con Carabineros y con la Armada de Chile”, dijo la jefa comunal.

La alcaldesa también enfatizó las medidas de precaución para los viñamarinos: “Necesitamos el último componente y el más importante: a las personas, respecto de no acercarse al borde costero cuando existan marejadas o fuertes lluvias y, sobre todo, manejar con la máxima prudencia, entendiendo que cuando estamos al volante, la vida de otro está en nuestras manos”.