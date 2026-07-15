James Franco publica un video con un supuesto extraterrestre y genera más de 2 millones de vistas en redes sociales

James Franco volvió a generar revuelo en redes sociales tras publicar el lunes un video en el que muestra imágenes que, según él, evidencian actividad extraterrestre. El material, que acumula más de 2 millones de visitas y 10.000 comentarios, forma parte de una serie de publicaciones crípticas que el actor inició el mes pasado prometiendo revelar algo importante el 13 de julio.

En el video, Franco aparece frente a un computador portátil y afirma: “Me fue impuesto, no pedí esto”, además de señalar que su cuenta de redes sociales fue hackeada dos veces por “personas que intentan silenciarlo”. Tras una explicación errática, reproduce el clip prometido: una persona con un disfraz de extraterrestre de baja calidad caminando por un bosque, mirando por ventanas y entrando por una puerta. El video concluye con una pantalla que promete más imágenes próximamente.

Dudas sobre el objetivo de las publicaciones

Según reportó NME, Franco insiste en que no promociona ningún proyecto, aunque las únicas cuentas que sigue en redes sociales están vinculadas a su próxima película, “Love Meets In The Sunshine”.

La ambigüedad generó todo tipo de reacciones: la estrella de reality Snooki escribió simplemente “para” con un emoji de desaprobación, mientras otros especularon si el actor bajo el disfraz era su excolaborador Seth Rogen. Un tercer comentarista bromeó señalando que al menos el actor “lleva una camiseta diferente”, en referencia a sus videos anteriores.