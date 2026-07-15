Dirección del Trabajo recuerda normativa laboral por sistema frontal: Atrasos o inasistencias no son causal de despido ni descuentos

La Dirección del Trabajo (DT) y el Gobierno recordaron la normativa laboral en el marco del sistema frontal que afecta la zona centro-sur del país y llamaron a proteger la vida de los trabajadores durante estos días.

“Como Gobierno estamos desplegados y coordinados para proteger la vida de los ciudadanos en una situación como la anunciada. Por ello, queremos hacer un llamado a la tranquilidad a trabajadores y empleadores del país para proteger la vida y seguridad de las personas“, dijo el ministro del Trabajo, Tomás Rau.

En esa línea, el director del Trabajo, David Oddó, remarcó que ante emergencias como estas, la institución “debe entregar certezas para que trabajadores y empleadores sepan cuáles son sus derechos y también obligaciones. De esta manera, ambas partes pueden tomar decisiones responsables, dentro del marco que establece la ley”.

Así, los empleadores tienen la obligación de resguardar la seguridad de los trabajadores a su cargo.

“Si existe un riesgo, deberán adoptarse las medidas que correspondan y eso incluye la suspensión de las labores cuando sea necesario. Luego, cuando las condiciones lo permitan, las actividades se pueden retomar”, acotó Oddó.

En el caso de los empleados que no hayan podido acudir a sus lugares de trabajo por consecuencias derivadas del sistema frontal, cada situación debe ser analizada en base a la normativa vigente.

El director del Trabajo aseguró que “si el temporal le impide llegar a su trabajo y lo justifica, eso no puede terminar en un despido ni en un descuento sobre sus remuneraciones. Nadie debe arriesgar su vida o su salud por llegar a trabajar. Cuando las condiciones permitan continuar trabajando de forma segura, es el momento en que debemos hacerlo, no antes. La ley es clara y debemos cumplirla”.

“La Dirección del Trabajo va a acompañar y a fiscalizar para que derechos y deberes se respeten”, sostuvo.