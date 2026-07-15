George Lucas defiende el uso de la inteligencia artificial en el futuro del cine

George Lucas se suma al debate sobre el papel de la inteligencia artificial en la realización cinematográfica, al asegurar que esta tecnología será una parte inevitable del futuro de la industria.

En una entrevista con A Rabbit’s Foot, el cineasta abordó una discusión que actualmente divide al sector, donde numerosas voces cuestionan que los sistemas de IA fueron entrenados con arte creado por humanos sin su consentimiento y advierten sobre un posible reemplazo de la creatividad humana.

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Una comparación con la llegada del automóvil

Consultado sobre este debate, Lucas señaló: “La inteligencia artificial significa que es mucho más fácil para nosotros hacer películas”. El director comparó la resistencia actual hacia la IA con las críticas que en su momento recibió el automóvil frente al caballo y el carruaje, y concluyó: “No hay nada que puedas hacer al respecto. Eso es el progreso, es el futuro”.

Al ser consultado sobre los riesgos asociados a esta tecnología, Lucas planteó que la inteligencia artificial puede identificar cuándo un contenido es falso y determinar su origen, una capacidad que, según él, los humanos no poseen de la misma forma. El cineasta agregó que la responsabilidad individual sigue siendo central en este escenario: “Eres un ser humano, eres responsable de lo que dices y de lo que haces, y si estás haciendo algo ilegal, deberías ser castigado por eso”.

Lucas cerró su reflexión señalando que, sea cual sea la acción de una persona, debería ser reconocida, tal como ocurre en la vida real.