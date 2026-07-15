PinkPantheress debutará como actriz en la nueva película de los directores de “Everything Everywhere All At Once”

PinkPantheress se une al elenco de la nueva película sin título de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, conocidos como Daniels, según reporta Deadline.

Se trata del primer proyecto del dúo desde su triunfo en los premios Oscar de 2022, y también dirigieron anteriormente “Swiss Army Man” en 2016. La cinta está programada para estrenarse el 19 de noviembre de 2027, sin detalles adicionales disponibles hasta el momento.

Un 2025 marcado por el éxito musical

La artista vivió un año histórico en 2025 gracias al tema “Illegal”, elegido Canción del Año por NME tras volverse viral en redes sociales.

Sobre su éxito, la nominada al Grammy comentó: “No sé si es algo demasiado profundo… el poder del ritmo en sí es lo que realmente gusta a la gente”, y reconoció que no anticipaba el impacto de la canción al grabarla.