Country Road Sessions regresa a Chile el 4 de octubre con artistas de Nashville y una jornada de música country, soul y rock

La segunda edición de Country Road Sessions llega a Chile el domingo 4 de octubre desde las 17:00 horas, con una jornada musical en Metropolitan Santiago (Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer #5600, Vitacura) que reunirá a cuatro artistas de la escena de Nashville junto a músicos nacionales. El evento abarca géneros como country, americana, blues, soul, pop y rock, y sigue la línea de su primera edición realizada en enero de 2026.

El cartel internacional lo encabeza Morgan Myles, reconocida por su registro vocal de cinco octavas y su propuesta que fusiona country, soul y rock. Myles obtuvo el tercer lugar en The Voice de NBC como integrante del equipo de Camila Cabello, y su trayectoria incluye presentaciones en el Grand Ole Opry, el CMA Fest y el legendario Troubadour de Los Ángeles. Su álbum más reciente se titula “Laced”.

Mark Mackay, cantautor consolidado de Nashville, comparte créditos con figuras como Tim McGraw, Blake Shelton y Gary Allan, y actuó en escenarios como el Ryman Auditorium y Red Rocks Amphitheatre. Actualmente lanza nuevas canciones para Bungalo Records/Universal Music Group.

Savannah Rae, originaria de San Antonio, Texas, representa a la nueva generación del country fusionado con rock. Compartió escenario con Jason Aldean y Jon Pardi, y lanzó recientemente su álbum debut “Southern Heart, Wild Soul”. Completa el cartel Hobo Cane, compositor de raíces folk, americana y latinas que trabajó para Warner-Chappell escribiendo para Enrique Iglesias, Ricky Martin y Rosario, y cuenta con diez álbumes de estudio como artista independiente.

Un proyecto con proyección regional

Días antes del evento en Santiago, una delegación de Country Road Sessions participará como headliners en la 21ª edición del San Pedro Country Music Festival en Argentina, con la presencia de Morgan Myles, Mark Mackay, Savannah Rae y Hobo Cane, consolidando la proyección latinoamericana del proyecto.

El evento en Metropolitan Santiago contará con zona de gastronomía y food trucks a partir de las 17:00 horas. Las entradas están disponibles en Ticketmaster.