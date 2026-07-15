Cadem por sistema frontal: 33% teme por daños a sus casas y 60% cree que es altamente probable que haya cortes de luz e inundaciones

Frente a la seguidilla de sistemas frontales que azotarán a gran parte del país esta semana, Cadem entregó los resultados de una encuesta que trata este tema.

Respecto a la manera de informarse, el 84% supo que el gobierno decretó emergencia preventiva en 10 regiones, y sus canales de información fueron principalmente a través de televisión (67%) y redes sociales (56%).

Incluso, un 91% de los encuestados cree que esta emergencia climática será bastante intensa.

#Cadem 84% supo que el gobierno decretó emergencia preventiva en 10 regiones del país y 91% piensa que el sistema frontal será bastante intenso, tras haberse informado principalmente a través de la televisión (67%) y redes sociales (56%)#InsightChile #PlazaPública pic.twitter.com/LxcpGDzCi3 — Cadem_cl (@Cadem_cl) July 15, 2026

Respecto a la preparación del país frente a esta situación, un 62% considera que Chile está poco o nada preparado para enfrentar el temporal; en tanto, un 76% asegura que su familia sí está preparada para esta emergencia.

En ese sentido, un 73% asegura que revisó y limpió sus techos y canaletas, un 61% compró víveres, pilas, velas y almacenó agua, e incluso, un 41% cuenta con un kit o mochila de emergencia.

#Cadem 62% considera que Chile está poco o nada preparado para enfrentar el temporal, aunque 76% declara que su familia sí está preparada. En ese sentido, 73% asegura que revisó y limpió techumbres y canaletas y 61% compró víveres, pilas, velas y almacenó agua pic.twitter.com/Pa5na6yyZF — Cadem_cl (@Cadem_cl) July 15, 2026

En tanto, 33% de los encuestados cree que habrá daños a sus viviendas, un 60% considera que es probable que se corte la electricidad, mientras que un 30% cree que se pueda suspender el suministro del agua.