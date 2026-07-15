Cadem por sistema frontal: 33% teme por daños a sus casas y 60% cree que es altamente probable que haya cortes de luz e inundaciones

Frente a la seguidilla de sistemas frontales que azotarán a gran parte del país esta semana, Cadem entregó los resultados de una encuesta que trata este tema.
Respecto a la manera de informarse, el 84% supo que el gobierno decretó emergencia preventiva en 10 regiones, y sus canales de información fueron principalmente a través de televisión (67%) y redes sociales (56%).
Incluso, un 91% de los encuestados cree que esta emergencia climática será bastante intensa.
#Cadem 84% supo que el gobierno decretó emergencia preventiva en 10 regiones del país y 91% piensa que el sistema frontal será bastante intenso, tras haberse informado principalmente a través de la televisión (67%) y redes sociales (56%)#InsightChile #PlazaPública pic.twitter.com/LxcpGDzCi3
— Cadem_cl (@Cadem_cl) July 15, 2026
Respecto a la preparación del país frente a esta situación, un 62% considera que Chile está poco o nada preparado para enfrentar el temporal; en tanto, un 76% asegura que su familia sí está preparada para esta emergencia.
En ese sentido, un 73% asegura que revisó y limpió sus techos y canaletas, un 61% compró víveres, pilas, velas y almacenó agua, e incluso, un 41% cuenta con un kit o mochila de emergencia.
#Cadem 62% considera que Chile está poco o nada preparado para enfrentar el temporal, aunque 76% declara que su familia sí está preparada. En ese sentido, 73% asegura que revisó y limpió techumbres y canaletas y 61% compró víveres, pilas, velas y almacenó agua pic.twitter.com/Pa5na6yyZF
— Cadem_cl (@Cadem_cl) July 15, 2026
En tanto, 33% de los encuestados cree que habrá daños a sus viviendas, un 60% considera que es probable que se corte la electricidad, mientras que un 30% cree que se pueda suspender el suministro del agua.
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Alta preocupación por temporal: 33% teme por daños a su vivienda ante el temporal y 60% cree que es altamente probable que haya cortes de luz e inundaciones. pic.twitter.com/8Dmz6N1PQj
— Roberto Izikson (@rizikson) July 15, 2026
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