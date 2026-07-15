Cementerio General informa cierre de sus puertas para visitas este jueves 16 y viernes 17 de julio por lluvias

Debido a la contingencia por el sistema frontal, el Cementerio General informó a la comunidad que cerrará sus puertas para visitas este jueves 16 y viernes 17 de julio.

Cabe recalcar que la Región Metropolitana se encuentra bajo alerta amarilla decretada por Senapred a raíz de las lluvias proyectadas para los siguientes cuatro días.

Bajo ese contexto, la administración del recinto informó el “cierre del Cementerio General para visitas los días jueves 16 y viernes 17 de julio, con el fin de disminuir la exposición a riesgos asociados al sistema frontal, tales como caída de ramas, árboles, desprendimientos u otras situaciones derivadas de las condiciones climáticas”.

Durante ambos días solo se mantendrá la atención de servicios prioritarios, incluyendo la oficina de ventas y servicios funerarios, “asegurando la continuidad de esta prestación esencial para la comunidad”.

También estarán disponibles canales de información en redes sociales, sitio web y Oficina Digital.

El Cementerio indicó que la continuidad de esta disposición durante el fin de semana “será evaluada según las condiciones meteorológicas y comunicada oportunamente a través de nuestros canales oficiales”.