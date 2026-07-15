Sí, es real: La historia detrás de la foto de Lionel Messi bañando a Lamine Yamal

La imagen parece armada por el destino: Lionel Messi, con apenas 20 años y todavía en los primeros capítulos de su leyenda en el Barcelona, aparece bañando a un bebé durante una producción benéfica.

Ese niño era Lamine Yamal, quien años después se transformaría en una de las grandes figuras surgidas desde La Masía y en uno de los nombres más importantes de la nueva generación del fútbol español.

La fotografía, tomada por el reportero gráfico Joan Monfort, volvió a circular con fuerza por redes sociales y rápidamente fue bautizada por algunos hinchas como “el baño de los dioses”.

Una foto tomada por casualidad

La escena ocurrió en 2007, durante una sesión para un calendario benéfico vinculado a UNICEF, Diario Sport y la Fundación FC Barcelona.

Los padres de Yamal participaron en un sorteo que permitía a familias fotografiarse con jugadores del Barcelona. Por azar, al pequeño Lamine le tocó posar junto a Messi.

En ese momento, nadie podía imaginar que el bebé que aparecía en una tina junto al argentino también terminaría convirtiéndose en futbolista profesional del club catalán.

Messi, tímido ante un bebé

Según recordó Monfort, la sesión no fue del todo sencilla al comienzo. Messi, todavía muy joven, se mostró tímido y algo incómodo al interactuar con el niño.

“Tomar al niño no era su especialidad, pero lo hizo muy bien”, recordó el fotógrafo sobre aquella jornada.

La escena se volvió más natural cuando apareció un patito de goma, un recurso que ayudó a relajar el ambiente y permitió capturar una imagen que, con el paso de los años, se transformó en una postal histórica.

“Lamine era muy simpático. Se ganó a Messi en dos sonrisas”, contó también Monfort.

Durante años, la fotografía quedó prácticamente olvidada. Sin embargo, volvió a la luz cuando el padre de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, la compartió en redes sociales.

La imagen sorprendió al mundo del fútbol por la coincidencia: un joven Messi, llamado a convertirse en uno de los mejores jugadores de la historia, aparecía junto a un bebé que años después también comenzaría a brillar con el Barcelona y la selección española.

Para Monfort, la fotografía ya tiene un valor imposible de calcular.

“No hay dinero que pague una foto como esa”, comentó el fotógrafo a EFE.

Qué dijo Lamine Yamal sobre la foto con Messi

El propio Yamal reconoció tiempo después que no tenía conciencia de aquella imagen y que se enteró gracias a su padre.

“Ni yo mismo era consciente en ese momento de que estaba con Messi”, dijo en una entrevista con Jijantes.

El delantero también explicó que su familia evitó difundir la fotografía durante un tiempo para esquivar comparaciones directas con el argentino.

“Nunca lo hemos sacado a la luz porque al final no queríamos las comparaciones de Leo y yo”, señaló.

Sobre esos paralelos, Yamal fue claro: “No creo que a nadie le moleste ser comparado con el mejor jugador de la historia, pero al final son cosas que te restan porque nunca vas a ser como él”.