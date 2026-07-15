Autoridades informan cierre del Paso Los Libertadores por “complejas condiciones climáticas para la alta cordillera”

Debido al sistema frontal, las autoridades informaron el cierre del Paso Los Libertadores.

En un comunicado, la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes dio a conocer a los usuarios del Sistema Integrado Cristo Redentor que la determinación se tomó “debido a las inestabilidades y complejas condiciones climáticas para la alta cordillera”.

Esta situación “afecta una transitabilidad segura para los usuarios”, por lo que se decidió cerrar de manera preventiva el tránsito para todo tipo de vehículos para este miércoles 15 de julio.

“La medida obedece a condiciones climáticas desfavorables en la alta montaña (nevadas de magnitud), en ambos sectores que no garantizan condiciones seguras de transitabilidad”, señala el documento.

De esa manera, la barrera de Guardia Vieja fue cerrada a las 15:00 horas de ayer martes, mientras que el túnel se cerró a las 17:00.

“Cualquier información o actualización del estado de la ruta se dará a conocer oportunamente a través de este medio”, indicaron las autoridades.