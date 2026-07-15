Bárbara Figueroa apunta a Quiroz por megarreforma: “Esta reforma tiene nombre y apellido, es Jorge Quiroz”

La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, apuntó directamente al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por la conducción política de la megarreforma, proyecto que este miércoles enfrenta una jornada clave en la sala del Senado.

En entrevista con CNN Chile Radio, la dirigenta comunista sostuvo que el debate legislativo ha estado marcado por una falta de apertura real del Ejecutivo hacia las propuestas de la oposición.

“Nuestro rechazo a esta reforma desde el mundo de la oposición no es caprichoso, no tiene que ver con obstruccionismo, no es una cuestión revanchista contra el Gobierno”, afirmó.

Según Figueroa, el problema está en “la manera en que el Ejecutivo ha pretendido dialogar, pasando gato por liebre”.

“Esta reforma tiene nombre y apellido”

La secretaria general del PC cuestionó especialmente el rol que ha jugado Hacienda durante las negociaciones, luego de las diferencias que surgieron por el acuerdo alcanzado con sectores de la oposición en torno a la invariabilidad tributaria.

“La pregunta es entonces quién está actuando de mala fe, quién está tratando de hacer pillería en este debate de cara al país”, sostuvo.

Luego apuntó directamente al ministro: “Yo diría que hoy día es claramente el ministro Quiroz. Esta reforma tiene nombre y apellido, se llama Jorge Quiroz”.

Figueroa incluso planteó dudas sobre el peso político que ha tenido Hacienda en la conducción del proyecto.

“A estas alturas uno se pregunta quién está gobernando en Chile: ¿está gobernando el ministro de Hacienda o está gobernando el Presidente?”, señaló.

La dirigente comunista acusó que la iniciativa se tramitó de manera acelerada y que no existieron condiciones suficientes para un debate amplio.

“Este ha sido un debate exprés, no se han dado los tiempos reales para escuchar a todos los convocados al debate y, por cierto, mucho menos las propuestas que ha hecho la oposición”, afirmó.

También cuestionó que el proyecto haya sido presentado bajo el paraguas de la reconstrucción.

“Se escondió detrás del debate de la reconstrucción, es decir, tomando de rehenes a las familias chilenas, a las familias que lo perdieron todo”, sostuvo.

Figueroa afirmó que el Ejecutivo pidió propuestas a la oposición, pero luego no las consideró en el diseño final de la iniciativa.

“El Ejecutivo ha dicho cien veces: queremos conocer las propuestas. Se le presentan propuestas, el Ejecutivo no las considera”, planteó.

“Negociación tramposa”

La representante del PC también abordó las conversaciones que el Gobierno sostuvo con senadores del PPD y del Partido Radical, en medio del debate por la invariabilidad tributaria.

A su juicio, el Ejecutivo hizo una “interpretación antojadiza” de esos entendimientos e intentó avanzar en una rebaja adicional del impuesto corporativo.

“Basta ver lo que ocurrió con la disposición que tuvieron senadores del Partido Radical y del PPD, que finalmente decantó en que el Ejecutivo hizo una interpretación antojadiza de lo que había sido el acuerdo con ellos”, afirmó.

En esa línea, acusó que el Gobierno buscó “transfugar una rebaja más de impuestos, del 23 al 22%”.

“Por favor, señores, por lo menos el mínimo rigor, que es no tratar de hacer una negociación tramposa, es lo básico”, agregó.

Figueroa también puso en duda que las proyecciones de crecimiento asociadas a la reforma garanticen más empleo o mejores salarios.

La secretaria general del PC sostuvo que el debate no se reduce a cuánto puede crecer la economía, sino a cómo ese crecimiento se traduce en beneficios concretos para las familias trabajadoras.

“La pregunta más importante de esto es: teniendo esas tasas de crecimiento o no, pudiendo ser menos o más, ¿de qué manera eso garantiza que tú vayas a generar mayores puestos de trabajo y además con salarios dignos?”, planteó.

Según Figueroa, los incentivos tributarios no aseguran por sí solos nueva contratación.

“Ninguna empresa contrata solo por incentivos económicos”, afirmó.

La agenda laboral que viene

La dirigenta comunista también vinculó la discusión de la megarreforma con el debate laboral que el Gobierno pretende impulsar posteriormente.

En particular, cuestionó eventuales cambios al cálculo de la jornada laboral y advirtió que podrían afectar el espíritu de la ley de 40 horas.

“La gente deja de trabajar en la semana 40 horas y hay semanas donde puede trabajar aquello o puede trabajar 52”, señaló.

Figueroa sostuvo que este tipo de modificaciones deben mirarse junto con el rol de los sindicatos y de la Dirección del Trabajo.

“Ningún trabajador va a discutir de igual a igual con el empleador. Lo hacemos solo cuando tenemos organización sindical”, afirmó.