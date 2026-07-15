Scaloni llama a no mezclar fútbol y Malvinas antes del Argentina vs. Inglaterra: “Sería una locura”

La previa del partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 quedó marcada por una pregunta que excede lo futbolístico: la memoria de la Guerra de las Malvinas.

El cruce se jugará este miércoles 15 de julio, a las 15:00 horas, en Atlanta, y definirá al segundo finalista de la Copa del Mundo.

En la antesala del encuentro, el técnico argentino Lionel Scaloni fue consultado por la carga histórica que rodea al duelo y llamó a no mezclar el conflicto bélico con el partido.

“Es un partido de fútbol. No puedo mezclar las cosas, sobre todo por respeto a lo que pasó hace tantos años. Fue una época de nuestra historia muy triste y nosotros no podemos hacer mucho”, sostuvo el entrenador, según consignó RedGol.

Scaloni insistió en que la semifinal debe ser entendida como un evento deportivo, pese al peso simbólico que tiene para muchos hinchas argentinos.

“Mezclarlo sería una locura, en esta época en la que están pasando cosas en otros lados del mundo, hay otras guerras, no nos tenemos que confundir”, agregó.

“¿Qué culpa tienen los jugadores de ahora?”

El entrenador también recalcó la importancia de mantener viva la memoria de quienes sufrieron las consecuencias de la guerra, pero sin trasladar esa carga a los futbolistas que disputarán el encuentro.

“En la época en la que vivimos es justo tener memoria de esa gente que ha perdido a sus seres queridos, pero no mezclemos las cosas. ¿Qué culpa tienen los jugadores de ahora?”, señaló.

“Eso fue muy triste y lo recordamos, pero estamos equivocados si mezclamos las cosas”, añadió Scaloni.

De acuerdo con el mismo medio, para el encuentro no se permitirá el ingreso de banderas, camisetas ni otros elementos con alusiones a las Malvinas.

La medida habría sido establecida por la FIFA y las autoridades de Argentina, Inglaterra y Estados Unidos, país anfitrión del partido.

Argentina e Inglaterra se enfrentarán por un lugar en la final del Mundial 2026, en un duelo que tendrá una fuerte carga deportiva e histórica, pero que Scaloni pidió disputar sin trasladar al campo un conflicto ajeno a los jugadores actuales.