Los 22 puntos críticos que resguarda el Minvu por el temporal que afectará a la Región Metropolitana: Hay riesgo de inundaciones en calles

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) vigila preventivamente 22 puntos críticos en la Región Metropolitana, a partir de este miércoles, debido al temporal que afecta a la zona.
El plan de contingencia implementado por la cartera busca asegurar la transitabilidad vial ante la alerta meteorológica.
Para ello, cuadrillas de personal técnico y de operaciones monitorean 14 zonas bajas y ocho pasos bajo nivel distribuidos en comunas como Recoleta, Lo Espejo, Maipú y San Bernardo.
Al respecto, el ministro de la cartera, Iván Poduje, detalló que disponen de una flota de de ocho camiones hidrojet para limpiar colectores y evacuar agua, además de 22 motobombas desplegadas en 14 sectores clave.
Revisa los puntos críticos (por comuna) a continuación:
Cerrillos
- Calle Mirador – Tramo: Salvador Allende
Cerro Navia
- Calle Costanera sur – Tramo: Costanera Sur esquina Huelén
La Florida
- Calle Reina Luisa – Tramo: Esquina El Parque
Lampa
- Calle Arturo Prat – Tramo: Pablo Neruda y Vicente Huidobro
Lo Espejo
- Calle Clotario Blest – Tramo: Lo Ovalle – Lincoln
- Calle Arturo Alessandri – Tramo: Santiago Lazo – 5 de abril
- Calle Paso inferior Lo Espejo – Tramo: Av. Lo Espejo – Línea Férrea
Maipú
- Calle La galaxia – Tramo: Esquina Libertador de Chile
- Calle Pajaritos Colegio Santa María – Tramo: Entre Américo Vespucio y Los Apóstoles (calzada oriente)
Peñalolén
- Calle General Balmaceda – Tramo: Los Carteros
Quilicura
- Los benedictinos – Tramo: Jesús Obrero
Quinta Normal
- Calle Principal – Tramo: Esquina Santa Elena
Recoleta
- Calle Sótero del Río – Tramo: Bernardo Becerra – Arcoiris
Renca
- Calle La Rambla – Tramo: Antonio Gaudí
San Bernardo
- Paso inferior Freire – Tramo: Freire – Balmaceda (fin de Gran Avenida)
- Paso inferior Colón – Tramo: Av. Colón (Línea Férrea)
- Paso inferior O’Higgins – Tramo: O’Higgins (Línea Férrea)
- Paso inferior San José – Tramo: San José (Línea férrea)
- Paso inferior Eucaliptus – Tramo: Eucaliptus (Línea Férrea)
- Paso inferior Regina Gálvez – Tramo: Regina Gálvez (Línea Férrea)
San Miguel
- Paso inferior Departamental – Tramo: Gran Avenida
Santiago
- Matta / Viel – Tramo: Frente a Estación Parque O’Higgins
Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU).
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