Radio CNN

Los 22 puntos críticos que resguarda el Minvu por el temporal que afectará a la Región Metropolitana: Hay riesgo de inundaciones en calles

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Los 22 puntos críticos que resguarda el Minvu por el temporal que afectará a la Región Metropolitana: Hay riesgo de inundaciones en calles

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) vigila preventivamente 22 puntos críticos en la Región Metropolitana, a partir de este miércoles, debido al temporal que afecta a la zona.

El plan de contingencia implementado por la cartera busca asegurar la transitabilidad vial ante la alerta meteorológica.

Para ello, cuadrillas de personal técnico y de operaciones monitorean 14 zonas bajas y ocho pasos bajo nivel distribuidos en comunas como Recoleta, Lo Espejo, Maipú y San Bernardo.

Al respecto, el ministro de la cartera, Iván Poduje, detalló que disponen de una flota de de ocho camiones hidrojet para limpiar colectores y evacuar agua, además de 22 motobombas desplegadas en 14 sectores clave.

Revisa los puntos críticos (por comuna) a continuación:

Cerrillos

  • Calle Mirador – Tramo: Salvador Allende

Cerro Navia

  • Calle Costanera sur – Tramo: Costanera Sur esquina Huelén

La Florida

  • Calle Reina Luisa – Tramo: Esquina El Parque

Lampa

  • Calle Arturo Prat – Tramo: Pablo Neruda y Vicente Huidobro

Lo Espejo

  • Calle Clotario Blest – Tramo: Lo Ovalle – Lincoln
  • Calle Arturo Alessandri – Tramo: Santiago Lazo – 5 de abril
  • Calle Paso inferior Lo Espejo – Tramo: Av. Lo Espejo – Línea Férrea

Maipú

  • Calle La galaxia – Tramo: Esquina Libertador de Chile
  • Calle Pajaritos Colegio Santa María – Tramo: Entre Américo Vespucio y Los Apóstoles (calzada oriente)

Peñalolén

  • Calle General Balmaceda – Tramo: Los Carteros

Quilicura

  • Los benedictinos – Tramo: Jesús Obrero

Quinta Normal

  • Calle Principal – Tramo: Esquina Santa Elena

Recoleta

  • Calle Sótero del Río – Tramo: Bernardo Becerra – Arcoiris

Renca

  • Calle La Rambla – Tramo: Antonio Gaudí

San Bernardo

  • Paso inferior Freire – Tramo: Freire – Balmaceda (fin de Gran Avenida)
  • Paso inferior Colón – Tramo: Av. Colón (Línea Férrea)
  • Paso inferior O’Higgins – Tramo: O’Higgins (Línea Férrea)
  • Paso inferior San José – Tramo: San José (Línea férrea)
  • Paso inferior Eucaliptus – Tramo: Eucaliptus (Línea Férrea)
  • Paso inferior Regina Gálvez – Tramo: Regina Gálvez (Línea Férrea)

San Miguel

  • Paso inferior Departamental – Tramo: Gran Avenida

Santiago

  • Matta / Viel – Tramo: Frente a Estación Parque O’Higgins

Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU).

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