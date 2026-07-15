Karen Rojo ya está en Chile: Exalcaldesa de Antofagasta fue extraditada tras cuatro años en Países Bajos

La exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, ya se encuentra en Chile tras ser extraditada desde Países Bajos, luego de permanecer cuatro años fuera del país.

La exautoridad llegó pasadas las 07:00 horas de este miércoles al Aeropuerto Arturo Merino Benítez, a bordo de un vuelo comercial con escala en Madrid.

Su traslado fue realizado bajo custodia de funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) pertenecientes a Interpol, quienes fueron designados para resguardar el proceso de extradición.

Karen Rojo deberá enfrentar audiencia tras llegar a Chile

En el terminal aéreo la esperaba el fiscal de Antofagasta, Cristián Aguilar, quien encabezó la investigación que derivó en su condena.

Tras concretarse su arribo, Rojo deberá comparecer a una audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía.

Posteriormente, los antecedentes serán remitidos a los tribunales de Antofagasta, donde se dictó la sentencia y desde donde se solicitó su extradición.

Uno de los puntos que deberá resolver la justicia es si el período que Karen Rojo permaneció privada de libertad en Europa será abonado al cumplimiento de su condena en Chile.

Su abogada, Loreto Flores, adelantó que solicitarán formalmente ese descuento.

“Respecto a si se van a solicitar los abonos de pena, es indudable que sí. Al momento de su detención en Países Bajos ella ya había cumplido 1.464 días privada de libertad, equivalente a cerca del 80% de la condena”, afirmó la defensora.

La abogada también sostuvo que pedirán “todos aquellos beneficios que la legislación contempla”.

Karen Rojo fue condenada por el delito de fraude al Fisco, en una causa que estableció un perjuicio cercano a los $23 millones.

La investigación determinó que, mientras ejercía como alcaldesa de Antofagasta, recibió asesorías políticas financiadas con recursos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS).

Rojo abandonó Chile en marzo de 2022, luego de que la Corte Suprema dejara firme la sentencia en su contra. Meses después fue ubicada y detenida en Países Bajos, donde permaneció recluida en la cárcel de Utrecht.

El pasado 9 de julio, la Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó que las autoridades neerlandesas pusieron a disposición de Chile a la exalcaldesa para concretar su extradición y permitir el cumplimiento de la condena pendiente.