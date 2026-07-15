Avanza en la Cámara proyecto que faculta a personal de las Fuerzas Armadas a hacer controles de identidad durante estados de excepción

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados continúa con la tramitación del proyecto que faculta a las Fuerzas Armadas a realizar controles de identidad durante el estado de excepción.

La instancia despachó a Sala la propuesta que modifica la ley 18.415 y permite al personal de las FF.AA. desplegado con motivo de un estado de excepción de emergencia o de catástrofe efectuar controles de identidad y detenciones “en los casos y condiciones que establece la ley, sobre todo cuando se esté en presencia de hechos que puedan ser constitutivos de delito”.

En ese sentido, se les autoriza a registrar vestimentas, equipaje o vehículos, además de la detención en los casos que corresponda “con el único fin de poner a la persona, en el menor tiempo posible, a disposición de Carabineros o de la PDI”.

Durante la discusión, la comisión rechazó las indicaciones presentadas por los parlamentarios de oposición José Montalva, Marcos Barraza y Lorena Fries respecto a limitar y precisar las facultades que la propuesta entrega a las FF.AA.

El presidente de la Comisión de Constitución, diputado Jaime Mulet (FRVS), apuntó a la existencia de un debate complejo, ya que la iniciativa entrega facultades a las Fuerzas Armadas que tradicionalmente son atribuciones de las policías.

En esa línea, argumentó que los militares están preparados para la defensa del país, pero no para llevar a cabo funciones de orden público, como el arresto o el registro de vehículos.

Mulet sostuvo que si bien las FF. AA. han colaborado en situaciones excepcionales, con el estado de excepción en la macrozona sur y también en la frontera norte, ampliar sus atribuciones debe hacerse con “extrema cautela”.