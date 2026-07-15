Estados Unidos lanza nueva oleada de ataques contra Irán: Confirman muerte de al menos siete militares iraníes

(CNN) – El Comando Central de Estados Unidos comenzó esta mañana a lanzar otra serie de ataques contra Irán, según informó el Comando Central de Estados Unidos en una publicación en X.

“A las 6 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, las fuerzas del Comando Central estadounidense comenzaron a lanzar una oleada de ataques contra Irán”, declaró el CENTCOM.

“Los ataques están diseñados para debilitar aún más las capacidades militares que las fuerzas iraníes han utilizado para atacar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz“.

At 6 a.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching a wave of strikes against Iran. The strikes are designed to further degrade military capabilities Iranian forces have used to attack commercial shipping in the Strait of Hormuz. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 15, 2026

Esto ocurre mientras Estados Unidos reimplantaba un bloqueo naval a los puertos iraníes y lanzaba una cuarta noche consecutiva de ataques contra el país. Anoche, el ejército anunció que había concluido su última ronda de ataques contra Irán a las 22:00 (hora del este de EE. UU.), alcanzando decenas de objetivos militares cerca del estrecho de Ormuz y zonas costeras.

El presidente estadounidense, Donald Trump, también reiteró su amenaza de que Estados Unidos atacaría puentes y centrales eléctricas en Irán “la próxima semana” a menos que Teherán regrese a la mesa de negociaciones.

Teherán confirma muerte de siete militares

Al menos siete militares iraníes murieron en los ataques estadounidenses perpetrados durante la noche contra una base militar en la ciudad de Bampur, en el sureste del país, según informó hoy el ejército iraní, de acuerdo con los medios estatales iraníes.

Según la agencia estatal de noticias iraní IRNA, que cita al ejército iraní, siete militares en servicio activo y reclutas de las Fuerzas Terrestres del Ejército iraní murieron en Bampur. Otros resultaron heridos en los ataques y están recibiendo atención médica.

Según informó IRNA, los ataques estadounidenses tuvieron como objetivo los barracones, las instalaciones de alojamiento, los puestos de guardia y una casa de huéspedes de la base militar.

Varias explosiones se escucharon anoche en Bampur alrededor de la medianoche, hora local, según informó la agencia de noticias semioficial iraní Fars. El Comando Central de Estados Unidos declaró haber alcanzado “decenas de objetivos militares” en una nueva ronda de ataques que duró siete horas.