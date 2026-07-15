RN entrega a Kast protocolo para ordenar coordinación del oficialismo: propone comité político y sistema para resolver diferencias

Las bancadas de Renovación Nacional (RN) del Senado y la Cámara de Diputados se reunieron con el presidente José Antonio Kast para entregarle una propuesta destinada a fortalecer la coordinación interna del oficialismo.

El documento, denominado Protocolo Institucional de Coordinación para el Gobierno de Unidad, contempla diez medidas para ordenar el trabajo entre el Ejecutivo, los partidos de Gobierno y sus bancadas parlamentarias.

La propuesta plantea un marco permanente de coordinación política, legislativa, territorial y comunicacional, con el objetivo de anticipar diferencias, mejorar la gestión y asegurar una agenda común.

RN busca ordenar el trabajo del oficialismo

El jefe de bancada de RN, Diego Schalper, valoró la reunión con el mandatario y afirmó que el documento busca contribuir a una mejor articulación de las fuerzas que respaldan al Gobierno.

“Hemos tenido una excelente reunión con el Presidente de la República, donde hemos tenido la oportunidad de compartir impresiones sobre la marcha del Gobierno y le hemos presentado un documento que, en nuestra opinión, puede ser una contribución a ordenar el trabajo de todas las fuerzas políticas y partidos que concurren en el oficialismo”, señaló.

Schalper sostuvo que la propuesta apunta a establecer instancias permanentes de coordinación entre el Ejecutivo, los partidos y las bancadas parlamentarias.

“Somos un partido que ha tenido la experiencia de gobernar dos veces y creemos que esa experiencia puede ponerse al servicio de construir un espacio de trabajo ordenado y coordinado. Nuestra disposición es aportar para tener una agenda común y sacar a Chile adelante”, agregó.

Entre las principales medidas del documento se encuentra la creación de un Comité Político de Presidentes de Partido, además de reuniones periódicas entre el Ejecutivo y los jefes de bancada.

La propuesta también considera una coordinación prelegislativa antes del ingreso de proyectos al Congreso, con el objetivo de alinear posiciones y evitar diferencias públicas durante la tramitación de las iniciativas.

Además, RN planteó la necesidad de una estrategia comunicacional común y de un sistema institucional para resolver controversias antes de que escalen públicamente.

El protocolo contempla además la creación de una Secretaría Técnica permanente, dependiente de la Segpres, encargada de hacer seguimiento a los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y los partidos oficialistas.

El documento establece como principios rectores la lealtad entre las colectividades de Gobierno, la transparencia en los compromisos, el respeto por la autonomía de los partidos y la resolución institucional de las diferencias.