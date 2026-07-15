Sistema frontal: Gobierno reporta afectaciones menores en La Araucanía y seguimiento a campamentos en la RM

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, junto a la directora de Senapred, Alicia Cebrián, entregaron un balance del sistema frontal que ya se desarrolla en la zona sur del país y que se proyecta que avanzará hacia el norte a partir de esta jornada.

De acuerdo al pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), en la zona central se proyecta la caída de 150 mm de agua, además de fuertes vientos y nevadas. Incluso, siete regiones del país suspendieron sus clases debido a las precipitaciones.

La suspensión será este miércoles en Ñuble y Biobío y el viernes entre las regiones de Coquimbo al Maule.

Así, Pavez indicó que “no hay situaciones de emergencia reportadas en el territorio nacional” y que “no hay caudales de ninguno de los ríos fuera de condiciones normales”.

En el desglose por región, señaló que en el Biobío se activó una alerta SAE durante la noche del martes para evitar que las personas se acercaran a la ribera del río Pichilo.

En la zona hay afectación de viento y alrededor de 70 viviendas con daño menor, que están en evaluación. Además, no se reportaron afectaciones graves en las comunas afectadas por los incendios forestales del verano.

En el Maule no hay situaciones de afectación, mientras que en Ñuble se está monitoreando la situación en San Carlos. En el caso de La Araucanía hay “afectaciones menores por alcantarillados y sectores más inundados”.

El subsecretario indicó que en la Región Metropolitana se está haciendo seguimiento a dos campamentos que podrían tener afectación por las lluvias de gran intensidad que se prevén.

Respecto a ello, se está coordinando la evacuación preventiva del campamento Ribera Río Mapocho en Talagante y también monitoreando el campamento La Islita en Casas Viejas por afectación eventual en crecidas del río Maipo.

La autoridad recalcó que la policía no está facultada para hacer uso de la fuerza pública y obligar a las personas a dejar sus hogares, ya que se trata de procedimientos de carácter preventivo. De todas maneras, llamó a la ciudadanía a ponerse a disposición de la autoridad en el marco del sistema frontal.

“El llamado que hacemos desde el Gobierno, en coordinación con el sistema que articula Senaprd, es estar a disposición de las comunicaciones que la autoridad de manera oficial pueda hacer llegar por distintos medios a la ciudadanía”, aseveró.

Adicionalmente, Pavez recordó que ayer el presidente José Antonio Kast “instruyó al Ministerio de Defensa, a través del Estado Mayor Conjunto, la disposición de las FF. AA. para estar al llamado en caso de que en cualquier lugar de nuestro país se requiera la asistencia del Ejército”.

“Todo lo que hay que hacer de manera preventiva, el Gobierno lo está haciendo”, aseveró, reforzando el llamado a “estar alertas y también a la tranquilidad de que las autoridades han desplegado su trabajo para afrontar el sistema frontal”.