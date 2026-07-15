Disputa por el estrecho de Ormuz: La guerra con Irán se ha convertido en una batalla por un peaje y la libertad marítima está en peligro

Lo que comenzó como una campaña para reducir las capacidades nucleares de Irán y debilitar sus redes terroristas globales se ha transformado en una disputa por el control de una de las rutas comerciales más importantes del mundo.

La guerra con Irán se ha convertido en una batalla por el estrecho de Ormuz, un punto estratégico global para el petróleo, el gas natural, los fertilizantes y otras materias primas.

Si el conflicto deja a Ormuz bajo el control permanente de Irán —o de Estados Unidos—, podría significar el principio del fin de la libre navegación en alta mar, un concepto que ha sustentado el comercio mundial durante siglos.

“Esto podría sentar un precedente peligroso y encarecer considerablemente el comercio marítimo internacional, un costo que, en última instancia, repercutiría en los consumidores finales”, declaró a CNN Erik Grundt, analista sénior de la consultora Rystad Energy.

La nueva arma energética de Irán

Tras el inicio de los ataques liderados por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, Irán declaró casi de inmediato el cierre del estrecho de Ormuz, provocando la mayor crisis de suministro de petróleo de la historia.

Habiendo obtenido una nueva fuente de influencia sobre la economía global, Teherán lucha con ahínco por mantenerla.

Los buques que deseen transitar por el estrecho deben coordinarse con la recién creada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (AEP), lo que puede implicar pagos cuantiosos, o arriesgarse a ser atacados por las fuerzas armadas iraníes, la Guardia Revolucionaria.

Si bien las tarifas se suspendieron temporalmente cuando Irán firmó un Memorando de Entendimiento de 60 días con Estados Unidos el 18 de junio, el control iraní sobre los tránsitos a través de la AEP no ha cesado.

Todo lo contrario. Irán se ha valido de una cláusula específica del Memorando de Entendimiento, que exige a Teherán “tomar las medidas necesarias… para el paso seguro de los buques comerciales”, para legitimar y consolidar su control sobre el estrecho. Irán afirmó el martes que más de 200 buques no iraníes coordinaron con su Autoridad del Estrecho del golfo Pérsico en las tres semanas posteriores a la firma del memorando de entendimiento, pero CNN no pudo verificar esta afirmación de forma independiente.

Mientras tanto, la administración Trump creía que la cláusula implicaba que los buques podrían transitar libremente por el estrecho sin restricciones durante los 60 días posteriores a la firma del memorando. El tránsito aumentó considerablemente, con unos 70 buques diarios atravesando el estrecho en el momento álgido tras la firma del memorando, aproximadamente la mitad del número que lo hacía diariamente antes de la guerra.

Sin embargo, la reanudación de las tensiones en el estrecho ha reducido drásticamente el tránsito: poco más de una docena el domingo.

El presidente Donald Trump imitó brevemente la estrategia iraní, declarando que Estados Unidos cobraría a los buques comerciales que transitaran por el estrecho de Ormuz una tasa del 20 % por los esfuerzos estadounidenses para proteger la vía marítima; una amenaza que retiró menos de 24 horas después de publicarla en redes sociales.

Según la asociación naviera BIMCO, esto habría supuesto aproximadamente US$ 27 millones por viaje para un petrolero de gran tamaño.

A pesar de lo absurdo del precio, la amenaza de Trump legitimó las acciones de Irán, una ironía que el régimen no tardó en señalar, sarcásticamente, en las redes sociales.

Por su parte, Irán ha declarado que la tarifa impuesta por Trump es excesiva. “El 20 % es, por supuesto, demasiado”, escribió el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, el lunes X. “Seremos justos”.

El problema de los peajes

Si los peajes del estrecho de Ormuz se generalizan, los costes de transporte marítimo podrían aumentar, señaló Rob Thummel, gestor sénior de cartera de Tortoise Capital.

El gasto es una preocupación, pero no la principal.

Según se informa, Irán cobraba a los petroleros entre 1 y 2 dólares por barril a bordo, obteniendo unos US$ 2 millones por cada petrolero de gran tamaño (VLCC).

Sin embargo, incluso si las navieras estuvieran dispuestas a pagar, las aseguradoras rechazarían la cobertura para los buques que realicen pagos a entidades sancionadas, entre las que se incluyen varias instituciones iraníes clave. “Olvídese de los argumentos legales, las aseguradoras resolverán esto primero”, afirmó Nigel Green, director ejecutivo del gigante de asesoría financiera deVere Group. “Si se implica un peaje con riesgo de sanciones, las aseguradoras podrían simplemente dejar de ofrecer cobertura”.