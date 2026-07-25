Renuncia el ministro de Educación de la India tras días de protestas impulsadas por el llamado “Partido de las Cucarachas”

(CNN) —El ministro de Educación de la India anunció este sábado su renuncia, lo que representa una importante victoria para los jóvenes manifestantes, cuyas crecientes protestas han supuesto un desafío inusual y cada vez mayor para el Gobierno del primer ministro Narendra Modi.

Los manifestantes exigían responsabilidades tras las acusaciones de que los exámenes de ingreso a prestigiosas facultades de medicina se filtraron y fueron vendidos. Las protestas fueron lideradas por un grupo juvenil conocido como el “Partido de las Cucarachas” (CJP).

Dharmendra Pradhan anunció su renuncia el sábado, cediendo a la creciente presión después de que decenas de miles de estudiantes y simpatizantes salieran a las calles exigiendo su destitución y reformas radicales al sistema de exámenes de la India. Modi aún no ha aceptado públicamente su renuncia.

Tras el anuncio de la renuncia, el CJP comunicó que pondría fin a sus protestas a nivel nacional “con efecto inmediato”, dado que el Gobierno había accedido a sus demandas.

Entre dichas demandas figuraba la indemnización a las familias de los estudiantes que, según informaciones de medios indios, se quitaron la vida tras enterarse de que los resultados de sus exámenes serían anulados.

Según el CJP, el Gobierno también ha acordado revisar el plan de reforma de exámenes de cinco puntos propuesto por el grupo y se reunirá con miembros del movimiento para tratar el asunto.

Abhijeet Dipke, fundador del CJP, celebró la renuncia de Pradhan en un comunicado tras el anuncio, aunque añadió que aún queda mucho por hacer.

Nitin Nabin, presidente nacional del partido gobernante Bharatiya Janata Party (BJP) y estrecho colaborador de Modi, afirmó que la decisión de Pradhan de dejar el cargo “refleja los más altos estándares de integridad y servicio desinteresado en la vida pública”. Añadió que el partido respalda “firmemente” su decisión.

Los manifestantes se han enfrentado esta semana con la Policía, cuyas tácticas han avivado aún más la ira juvenil y han generado un mayor apoyo al movimiento de protesta.

La dimisión de Pradhan representa una inusual derrota para el Gobierno. Modi, en su tercer mandato, no suele dejarse influir por los movimientos de protesta. Sus críticos llevan tiempo acusando a su Gobierno de reprimir las disidencias y a la oposición en la mayor democracia del mundo.

Durante semanas, manifestantes han acampado en el centro de Nueva Delhi exigiendo responsabilidades por las acusaciones de que los exámenes de ingreso a las prestigiosas y altamente competitivas facultades de medicina de la India se filtraron y vendieron, obligando a millones de estudiantes a repetir las pruebas.

El movimiento ha sido liderado por la CJP, una campaña juvenil que comenzó como una broma en línea pero que se ha convertido en una fuerza política que canaliza la frustración de millones de jóvenes indios.

Un grito de guerra para una generación

Fundada por Abhijeet Dipke, graduado de la Universidad de Boston, la CJP surgió en mayo después de que los comentarios del presidente del Tribunal Supremo de la India se interpretaran ampliamente como una comparación de los jóvenes desempleados con “cucarachas”. Estas declaraciones calaron hondo en un país que lidia con un desempleo juvenil persistentemente alto y rápidamente se convirtieron en un grito de guerra para una generación que afirma sentirse ignorada por quienes ostentan el poder.

Lo que comenzó como un meme pronto se transformó en un movimiento de protesta a nivel nacional, uniendo a estudiantes y jóvenes que buscan empleo en torno a demandas de rendición de cuentas, oportunidades y reformas sistémicas.

Los manifestantes exigen una reforma integral del sistema de exámenes, plagado de controversias desde hace tiempo, ya que, según afirman, ejerce una enorme presión sobre los estudiantes e impone una gran carga financiera a las familias que invierten considerablemente en el futuro de sus hijos.

También han puesto de relieve el alarmante desempleo juvenil en la India.

Según un informe reciente de la Universidad Azim Premji de Bengaluru, la India tiene una de las poblaciones más jóvenes del mundo, con más de 360 ​​millones de personas entre 15 y 29 años.

Sin embargo, casi el 40 % de los graduados menores de 25 años están desempleados, y alrededor del 20 % de los jóvenes de entre 20 y 29 años no tienen trabajo, señala el informe, que identifica la transición de la educación al desempleo como un “desafío importante”.

Las tensiones aumentaron después de que los manifestantes que marchaban hacia el Parlamento fueran reprimidos por la policía a principios de semana, con agentes que utilizaron porras y gases lacrimógenos para dispersar a la multitud.

Muchos de los manifestantes provienen de familias de clase media que anteriormente votaron por el BJP, el partido gobernante de Modi, pero que sienten una creciente indignación por la percibida falta de oportunidades en la India moderna.

Si bien Modi ganó un tercer mandato en 2024, la mayoría de su partido se redujo y su Gobierno tuvo que recurrir a aliados por primera vez en el parlamento. India cuenta con una enorme población juvenil, cuyos votantes jóvenes son cruciales para las futuras elecciones.

Tras semanas de no mencionar ni reconocer las protestas, Modi emitió el jueves su primera respuesta pública a las manifestaciones.

“Se han tomado numerosas medidas efectivas en los últimos dos meses y medio desde el incidente de la filtración de exámenes”, declaró. “Los responsables han sido arrestados y se encuentran en prisión. Nuestra principal responsabilidad ha sido asegurar que el año académico de los estudiantes no se vea perjudicado”.

A principios de semana, también lanzó una advertencia ambigua sobre X: “Quienes intenten perjudicar el futuro de nuestra juventud no quedarán impunes”.