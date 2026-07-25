Incendios forestales en Francia y España dejan un muerto y más de 250 mil evacuados

(CNN) —Más de 250.000 personas han sido evacuadas de sus hogares en Francia y España mientras algunos de los peores incendios forestales de la historia de Europa arrasan el suroeste del continente. Autoridades de España confirmaron este sábado la muerte de una persona en la localidad de Manises, Valencia, debido a los incendios en la zona.

“Lamentablemente, el incendio se ha cobrado la vida de 1 persona. El Ayuntamiento de Manises decreta dos días de luto oficial, mañana y el lunes, como muestra de agradecimiento Bomberos, Protección Civil, Policía y Guardia Civil”, informó el Ayuntamiento de Manises en una publicación en X.

Las autoridades detallaron que la propagación del fuego en esa localidad, ubicada en la costa este de España, se produjo en horas del mediodía del sábado, hora local, y que fue muy rápida debido a las condiciones meteorológicas adversas con vientos de entre 20 y hasta 35 kilómetros por hora, de acuerdo con un comunicado publicado esta tarde.

En la capital de España, este sábado se han llevado a cabo nuevas evacuaciones. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, dijo este sábado que las llamas afectan a 50.000 personas en Madrid. Ya son 10 los municipios evacuados y otros cuatro fueron confinados, además de al menos 10 carreteras cortadas.

Al referirse al incendio, Ayuso aseguró que se trata de una situación “totalmente inédita, nunca vista” que afecta al país, y advirtió que estas condiciones podrían agravarse: “Nos lleva a temer situaciones mucho peores en las próximas horas”.

“Todos los medios de la región están trabajando sin descanso”, aseguró Ayuso, y pidió “comprensión y paciencia” a la ciudadanía durante una conferencia de prensa desde la localidad madrileña de Cenicientos.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, visitó hoy la zona de los incendios y afirmó que “tenemos una ventana de oportunidad este fin de semana” para combatir las llamas.

La etapa final del Tour de Francia de este año se ha acortado debido a los esfuerzos realizados para combatir los incendios forestales en el suroeste del país, según han informado los organizadores.

Las autoridades francesas evacuaron este sábado a miles de personas de las zonas periféricas de Burdeos —la sexta ciudad más grande del país—, un día después de enviar embarcaciones para ayudar a rescatar a personas de la cercana península de Cap Ferret, un popular destino turístico.

Sin embargo, el incendio que arrasa la región de Gironda ya no presenta un comportamiento convectivo —lo que significa que se propaga con menor rapidez—, aunque sigue siendo peligroso, según informaron las autoridades esta tarde.

Más de 167.000 personas han sido evacuadas en esa zona, y otras 31.000 han recibido la orden de abandonar sus hogares en la vecina región de las Landas.

Las autoridades francesas han desplegado un enorme avión de carga militar, adaptado para lanzar grandes cantidades de retardante de llama desde el aire, con el fin de apoyar las labores de extinción.

Al menos 27 bomberos han resultado heridos mientras combatían estos incendios.

En otras partes de Europa, que lleva semanas sufriendo olas de calor intensas impulsadas por el cambio climático, se registran importantes incendios forestales en Escocia e Italia.

Decenas de incendios forestales siguen activos en Sicilia y las autoridades italianas han movilizado a miles de soldados, según informó la cadena pública RAI. No obstante, la mayoría de los 344 incendios reportados el miércoles ya han sido extinguidos, indicó la RAI. Asimismo, en el último día se han registrado más de 160 incendios forestales en Calabria.

Miles de personas huyen de sus hogares

En este contexto, cientos de miles de personas huyeron de sus hogares —tanto en Francia como en España—, a menudo en plena noche, tras recibir una alerta de emergencia por mensaje de texto para evacuar.

“Todos estamos muy angustiados por la situación. Acabamos de salir de casa a toda prisa”, declaró a la agencia Reuters Vivien Molina, una estudiante de ciencias ambientales de 19 años, mientras esperaba en el tráfico tras abandonar su domicilio en Saint-Aubin-de-Médoc.

“Vamos con nuestros padres en dos coches y nos dirigimos hacia L’Espar porque, al parecer, hay demasiada gente en las carreteras por allí y estamos todos muy nerviosos”, añadió.

Para otra persona evacuada de la localidad cercana de Saint-Jean-d’Illac, la perspectiva de abandonar su hogar le hacía temer no volver a verlo nunca más.

“Ayer, cuando salí de casa, temía no volver a encontrarla, aunque el incendio aún no había comenzado”, dijo a Reuters Olivia Correia Pereira, de 51 años. “Pero existe esa sensación: los recuerdos lo son todo, y lo pierdes todo”.

La crisis climática como factor clave

Estos incendios forestales están siendo alimentados por olas de calor récord —provocadas por el cambio climático— que han convertido el paisaje en un polvorín.

La crisis climática está provocando un clima más cálido y seco, lo que prepara el terreno para temporadas de incendios más intensas al resecar el paisaje y agotar el agua de ríos, lagos y suelos.

Las brutales olas de calor récord —o “domos de calor”— que azotaron Europa a principios de este verano habrían sido “prácticamente imposibles” sin una crisis climática causada por la actividad humana, según un análisis de World Weather Attribution.

Los domos de calor son extensas áreas de alta presión que actúan como una tapa en la atmósfera, atrapando el calor en su interior e inhibiendo la formación de nubes y precipitaciones mediante el aire descendente; esto ha provocado miles de muertes adicionales solo en Europa.

Europa es el continente que más rápido se calienta en el mundo y ha experimentado un aumento de temperaturas que duplica la media global desde la década de 1980, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea.

“El cambio climático es una amenaza actual y será cada vez más difícil ignorarlo a medida que aumenten sus impactos”, afirmó Zachary Labe, científico climático de Climate Central, un grupo de investigación sin fines de lucro. “La quema de combustibles fósiles ya está teniendo un impacto claro y significativo en las comunidades, y no tenemos que esperar hasta 2050 o 2100 para ver las consecuencias”.

Con información de Anabella González, Issy Ronald y Andrew Freedman.