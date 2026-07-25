Directora de orquesta de la gira de Rosalía visitó la Gran Sala Sinfónica de la U. de Chile: “Fue una experiencia inolvidable”

Rosalía arrancó sus conciertos en el Movistar Arena. La primera noche estuvo marcada por el frío y la lluvia en el exterior, pero al interior se sintió la calidez e intensidad de una artista. Una ecuación perfecta: calidad vocal, danza, una orquesta sinfónica y un montaje impecable.

De hecho, algunos sitios especializados en cultura lo califican como uno de los mejores espectáculos presentados en Chile durante este 2026.

“Yo no podría sola. Gracias a todos los que están ahí atrás, gracias a los bailarines por estar cada noche dándolo todo, gracias a todos”, expresó en el Movistar Arena.

Dentro de las mujeres clave de su show figura la compositora y organista Yudania Gómez, conocida como Yudi Heredia, quien lidera la Heritage Orchestra, agrupación que forma parte de la gira mundial Lux Tour.

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La cubana llegó a trabajar con la cantante española luego de publicar en Instagram un análisis musical de Berghain. Según publicó la BBC, el registro llegó hasta la propia Rosalía y, poco después, una llamada dio un giro a su carrera artística.

“Yo me inspiro mucho en la música popular cubana, como el son, la guajira o el zapateo, pero también en la tradición yoruba y en la parte afrocubana, que para mí es un patrimonio enorme”, contó en el citado medio. Además, destacó que “es una música con una fuerza increíble y que se une muy bien con lo clásico. A mí me gusta, por ejemplo, mezclar tambores batá con una orquesta sinfónica o usar el idioma y las consonantes de forma percusiva en la música coral”.

La visita de Yudi Heredia a la Universidad de Chile

En su paso por el país, Yudi Heredia visitó la Gran Sala Sinfónica de la Universidad de Chile, donde presenció un ensayo de la orquesta. Además, recorrió las dependencias del Centro de Extensión Artística y Cultural (CEAC) en el edificio VM20.

“Muchas gracias. Ha sido una experiencia inolvidable que me llevaré en mis recuerdos”, expresó.