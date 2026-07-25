Prisión preventiva para hombre que bailó desnudo sobre autos en Iquique: Tenía antecedentes por robo y había sido expulsado del país

En prisión preventiva quedó un hombre que fue detenido tras protagonizar desórdenes en Iquique, donde se subió desnudo a un auto estacionado y comenzó a saltar, generando la alteración de transeúntes y vecinos del sector.

El sujeto, de nacionalidad colombiana, fue formalizado por los delitos de desórdenes públicos y ofensas al pudor, luego del incidente ocurrido el pasado jueves en las cercanías de la Playa Cavancha. De acuerdo con los antecedentes, durante el episodio el imputado también portaba piedras en sus manos.

La situación fue denunciada a Carabineros y quedó registrada por cámaras de seguridad, lo que permitió su detención. La Fiscalía solicitó la prisión preventiva, argumentando que existía peligro de fuga, lo que fue acogido por el tribunal. Además, se fijó una caución de 10 UTM y un plazo de investigación de 60 días.

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso que el hombre cuenta con antecedentes por delitos de gravedad y que en 2022 fue condenado por robo en lugar habitado.

Asimismo, se indicó que había sido condenado a la expulsión del territorio nacional, medida que fue ejecutada por la PDI en 2023, pero que posteriormente reingresó al país.