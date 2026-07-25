Influencer chilena desata polémica en redes tras dar wasabi a su perro: ¿Qué riesgos tiene este condimento picante para los animales?

Una influencer chilena abrió un flanco de críticas en redes sociales tras compartir un video en el que se aprecia que le dan de comer wasabi a su perro. Pese a que la estudiante de Derecho pidió disculpas, el hecho ha generado repercusiones incluso en el ámbito político.

Ante la polémica, la decana de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad del Alba, Cecilia Echeverría, explicó que “el wasabi es un producto altamente irritante para el sistema digestivo de los perros. Dependiendo de la cantidad ingerida, puede provocar inflamación de las mucosas, vómitos, diarrea, dolor abdominal e incluso cuadros de deshidratación.

Además, muchos productos comercializados como wasabi contienen ajo, cebolla u otros ingredientes que sí pueden resultar tóxicos para los animales”.

En esa línea, enfatizó que, aunque un perro pueda ingerir un alimento sin presentar síntomas inmediatos, eso no significa que sea seguro para su organismo.

“Existe una tendencia creciente a humanizar la alimentación de las mascotas y pensar que, si un alimento es apto para las personas, también lo será para ellas. Sin embargo, los perros tienen necesidades nutricionales completamente distintas y existen numerosos alimentos que pueden afectar seriamente su salud”, precisó.

Asimismo, recomendó que una dieta saludable considere la edad, el tamaño, la condición corporal y el nivel de actividad física de cada animal, privilegiando alimentos formulados específicamente para cubrir sus requerimientos nutricionales.

“La mejor forma de cuidar a una mascota es ofrecer una alimentación balanceada, controlar las porciones, mantener actividad física regular y realizar controles veterinarios preventivos. Una buena nutrición no solo mejora su calidad de vida, sino que también permite prevenir numerosas enfermedades”, agregó.

En cuanto a las repercusiones políticas del caso, el diputado Sebastián Videla expresó a través de X: “Darle wasabi a un perro para grabar su reacción y reírse de su sufrimiento es maltrato animal. No es una broma ni ‘contenido’: es crueldad.

“También hemos recibido información de que un loro habría sido intervenido en sus alas para impedirle volar. Ambos hechos serán denunciados ante la Fiscalía para que se investiguen y se determinen las responsabilidades correspondientes”, concluyó.