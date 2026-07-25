Maule: Senapred decreta alerta roja para las comunas de Molina y Curicó por desborde

Este sábado, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó Alerta Roja para para las comunas de Molina y Curicó, en la Región del Maule, por desborde.

La medida fue adoptada luego de que la Dirección General de Aguas (DGA) informara que la estación hidrométrica Río Palos en junta con Colorado, ubicada en la zona precordillerana de ambas comunas, alcanzara valores correspondientes al umbral rojo, aumentando el riesgo para la población cercana al curso de agua.

Ante este escenario, SENAPRED canceló la Alerta Amarilla por crecida que se encontraba vigente desde la mañana de este sábado y estableció Alerta Roja por desborde para Molina y Curicó. La medida comenzó a regir este 25 de julio y se mantendrá hasta que las condiciones así lo ameriten.

Desde el organismo señalaron que, con la declaración de Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para enfrentar y controlar la emergencia, considerando la extensión y severidad del evento. Por el momento, el resto de las estaciones ubicadas aguas abajo se mantiene en niveles normales.