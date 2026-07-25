Megarreforma: Ministra Toledo sobre la norma que permite indemnizar proyectos con permisos ambientales anulados: “Esperamos que no se aplique”

La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, se refirió a la norma de la megarreforma que incorpora un mecanismo de indemnización para los titulares de Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) anuladas por los tribunales.

Cabe mencionar que se trata del artículo 12 del Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, aprobado recientemente por el Senado y que actualmente se encuentra en su último trámite legislativo ante la Comisión Mixta. Además, esta disposición será objeto de revisión por parte del Tribunal Constitucional (TC).

“Existe la posibilidad de que el titular solicite una indemnización mediante un procedimiento reglado. Lo que está detrás es una señal de respaldo, porque hay un pronunciamiento de la administración de que esa RCA favorable cumplió con todos los estándares ambientales. Si ese permiso es finalmente anulado por los tribunales, el objetivo es respaldar un pronunciamiento formal del Estado”, explicó la titular de Medio Ambiente en entrevista con El Mercurio.

Consultada sobre el eventual riesgo que implicaría esta medida para el costo fiscal, la secretaria de Estado comentó que en las concesiones también existe el ingreso mínimo garantizado.

“Esto no es algo tan extraño, pero, obviamente, esperamos que no se aplique. Estamos haciendo otros ajustes y tomando otras medidas para reforzar el sistema en su totalidad”, señaló. Luego agregó: “Esperamos que se aplique la menor cantidad de veces posible”.

En cuanto a la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), adelantó en el citado medio que el objetivo es que, durante estos cuatro años, los plazos de evaluación se reduzcan al menos en un 30%.

“La reforma al SEA esperamos, con apoyo de la comisión, poder aprobarla este año”, anticipó. Asimismo, proyectó que en 2027 debería estar operando.