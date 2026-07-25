La disputa por la inteligencia artificial: ¿Por qué Kimi K3 de China preocupa tanto a Estados Unidos?

Hong Kong (CNN) — ¿Recuerdan DeepSeek? ¿La startup china de inteligencia artificial que revolucionó la industria tecnológica estadounidense con un modelo que casi igualaba a sus principales rivales, entrenado a una fracción del costo?

China podría haberlo logrado de nuevo.

El último modelo de IA chino que está causando sensación fue desarrollado por una startup menos conocida llamada Moonshot AI. Tan solo dos días después de su lanzamiento, Moonshot tuvo que suspender las nuevas suscripciones debido a que la demanda superó su capacidad de procesamiento.

El inesperado entusiasmo por el modelo Kimi K3 de Moonshot se debe a su capacidad para igualar —e incluso superar en algunos casos— a sus competidores estadounidenses más avanzados, como las últimas versiones de GPT de OpenAI y Claude de Anthropic, y todo ello de forma gratuita.

Ahora, su auge está intensificando la ya tensa carrera entre Estados Unidos y China por dominar la IA de vanguardia. En los últimos años, Washington ha intensificado las restricciones a la exportación contra China para frenar el desarrollo de la IA y los chips que podrían potenciar a sus Fuerzas Armadas.

Tras el lanzamiento de Kimi K3, funcionarios estadounidenses y Anthropic han vuelto a acusar a Moonshot de utilizar modelos estadounidenses para optimizar su uso, una técnica que consiste en entrenar un modelo de IA con los resultados de otro. Moonshot ha negado las acusaciones.

Sin embargo, los temores que se extienden entre las empresas y los funcionarios gubernamentales estadounidenses ponen de manifiesto la importancia de la rivalidad en el campo de la IA y sus profundas implicaciones para la economía, la defensa y la seguridad nacional.

A diferencia de la mayoría de los modelos estadounidenses de propiedad exclusiva, Kimi K3 se lanzó como un modelo de código abierto. Esto permite a los desarrolladores descargarlo, modificarlo y ejecutarlo en sus propios servidores de forma gratuita, facilitando así su adopción y su acceso a un mercado global más amplio.

Debido a las limitaciones de acceso a hardware de IA e inversión en comparación con las empresas estadounidenses, China ha adoptado los llamados modelos abiertos, a diferencia de sus rivales estadounidenses, que en su mayoría operan mediante suscripciones de pago.

“Muchas organizaciones valoran la capacidad de alojar modelos abiertos por sí mismas, lo que les permite mantener el control sobre los datos confidenciales en lugar de depender exclusivamente de proveedores con modelos cerrados”, afirmó Chelsey Tam, analista sénior de renta variable en la firma de servicios financieros Morningstar.

¿Quién está detrás del último avance en materia de IA en China?

Moonshot AI fue fundada hace tres años por Yang Zhilin, un prometedor ingeniero de software de unos 30 años originario de Shantou, ciudad del sureste chino.

Yang demostró su potencial desde muy joven mientras estudiaba en la Universidad de Tsinghua, la escuela de ingeniería más prestigiosa de China, bajo la tutela de Tang Jie, un profesor que posteriormente fundaría otra destacada startup de IA, Z.ai, en 2019.

“Es el estudiante más talentoso y excepcional que he conocido en los últimos años”, dijo Tang al recomendar a Yang para una beca en 2014.

En un sentido más amplio, las capacidades de Kimi K3 están reavivando las dudas sobre la eficacia de las restricciones a la exportación de tecnología impuestas por Washington. El nuevo modelo también cuestiona la creencia generalizada en el sector de que la IA de vanguardia requiere una gran inversión en centros de datos y chips avanzados, cuyo acceso Estados Unidos ha restringido.

Yang luego cursó su doctorado en informática en la Universidad Carnegie Mellon, bajo la tutela de Ruslan Salakhutdinov, exejecutivo de IA en Meta y Apple. Salakhutdinov recordó que, al finalizar sus estudios, Yang rechazó una oferta de trabajo de un alto ejecutivo de Apple que reportaba directamente a Tim Cook.

“Recuerdo que me dijo que si no intentaba al menos crear su propia empresa, se arrepentiría el resto de su vida. Respeto su decisión, y tenía razón”, escribió Salakhutdinov en una publicación en X.

Yang explicó más tarde que la decisión se basó en dos factores. “En primer lugar, estaba el entorno. Vimos enormes oportunidades, desde el apoyo gubernamental y de capital riesgo hasta los avances que China había logrado en educación durante las últimas décadas, todo lo cual creó condiciones favorables para las startups de IA”, declaró a los medios estatales en 2024. “En segundo lugar, creíamos que la IA representaba una oportunidad inmensa”.

Yang destacó en la industria china de la IA no solo por fundar Moonshot a los 32 años, convirtiéndose en uno de los emprendedores de IA más jóvenes del país, sino también por elegir regresar a China para lanzar su empresa.

Desde el principio, Yang tenía grandes ambiciones. En un podcast de 2024, comentó que el nombre de la startup era un guiño a su álbum favorito de la banda británica Pink Floyd, Dark Side of the Moon, con la esperanza de que lograra algo que generara un valor enorme, pero que también fuera extremadamente difícil, como llegar a la Luna.

Moonshot alcanzó rápidamente fama nacional tras el lanzamiento de su primer modelo, Kimi —llamado así por el nombre en inglés de Yang— en 2023. Ese mismo año, Moonshot consiguió casi US$ 300 millones en sus dos primeras rondas de financiación, según una entrevista de 2024 con medios chinos.

¿Será este otro “momento DeepSeek”?

La atención internacional que ha recibido Kimi K3 recuerda el auge de DeepSeek a principios de 2025, cuando su modelo de razonamiento R1 causó gran impacto en la comunidad global de IA.

En esta ocasión, K3 ofreció un rendimiento cercano al de sistemas de vanguardia como GPT 5.6 Sol de OpenAI y Claude Fable 5 de Anthropic en diversas pruebas comparativas, reduciendo aún más la brecha entre los modelos de IA chinos y estadounidenses.

Sin embargo, los analistas señalan que el logro de Moonshot debe interpretarse desde una perspectiva diferente.

DeepSeek desafió la idea convencional de que desarrollar un modelo de IA avanzado requiere una inversión financiera masiva y una enorme capacidad de procesamiento, y ofreció precios competitivos.

Pero el descuento de K3 con respecto a los modelos de vanguardia es mucho menor que el de R1 en su lanzamiento, lo que sugiere que su ventaja en costos podría ser menos significativa que la de DeepSeek, según Ivan Su, director de Morningstar.

Lo que demuestra K3 es que las empresas chinas siguen aprovechando el éxito de DeepSeek y reduciendo la brecha entre los modelos de IA chinos y estadounidenses, afirmó Poe Zhao, analista y fundador del boletín informativo Hello China Tech.

“Su mayor relevancia radica en que DeepSeek se perfila cada vez más como el inicio de una tendencia”, añadió. “DeepSeek fue una sorpresa. K3 demuestra que el progreso de China se está volviendo más reproducible”.

Desde el lanzamiento de DeepSeek, empresas chinas de IA como Moonshot, Alibaba y Z.ai están recibiendo mayor atención con cada nuevo modelo, y el ritmo de sus lanzamientos se está acelerando.

Con K3, Wei Sun, analista principal de IA en la firma de análisis de mercado Counterpoint Research, señaló que la diferencia general entre los modelos chinos y estadounidenses se ha reducido a entre tres y seis meses, aunque varía significativamente según la tarea.

Sin embargo, otros analistas han expresado reservas sobre las verdaderas capacidades de K3.

“Si bien K3 representa un avance, dudaríamos en atribuirle una paridad casi total con los modelos estadounidenses de vanguardia, como Fable 5, en tareas del mundo real”, afirmó Malik Ahmed Khan, analista sénior de renta variable de Morningstar, en una nota de investigación publicada el viernes pasado. Explicó que muchos desarrolladores de modelos de código abierto han optimizado el rendimiento del software en torno a puntos de referencia para obtener mejores resultados.

¿Representa una amenaza para Estados Unidos?

Para las empresas tecnológicas estadounidenses, los modelos chinos gratuitos y comparables como K3 amenazan con socavar sus propios productos.

Las principales empresas estadounidenses de IA, Anthropic y OpenAI, llevan tiempo acusando a laboratorios chinos, como Moonshot, DeepSeek y Alibaba, de extraer funcionalidades de sus modelos. Estas acusaciones se han intensificado con la llegada de K3.

Huang Zhenxin, director de negocios empresariales de Moonshot AI, negó las acusaciones de extracción de funcionalidades en una entrevista con medios estatales el lunes.

Sin embargo, esto no ha impedido nuevas acusaciones desde Washington.

“Tenemos información de que Moonshot AI extrajo información de Fable de Anthropic para el desarrollo de su modelo K3”, declaró Michael Kratsios, director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca, en una publicación del miércoles en X. “La extracción industrial encubierta a gran escala, con el objetivo de robar tecnología estadounidense patentada y socavar la investigación estadounidense, es inaceptable”.

Sarah Heck, jefa de políticas de Anthropic, se hizo eco de las declaraciones de Kratsios en una publicación de X que acusaba a Moonshot de participar en “robo de propiedad intelectual y espionaje industrial”, calificándolo de “desafío nacional que crea graves riesgos para la seguridad nacional”.

CNN se ha puesto en contacto con Moonshot para obtener comentarios, pero no ha obtenido respuestas.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, también reiteró el miércoles que Estados Unidos podría sancionar a empresas chinas por dicho robo de propiedad intelectual, sin mencionar a Moonshot ni a otras por su nombre.

“Cuando las empresas de la República Popular China lleven a cabo ataques de destilación encubiertos a escala industrial que crucen la línea del robo de propiedad intelectual, se considerarán sanciones y la inclusión en la Lista de Entidades”, dijo en X.

Sin embargo, la mayoría de los analistas consideraron improbable la acusación de destilación contra Moonshot.

Sun, de Counterpoint, afirmó que Moonshot no habría tenido tiempo suficiente para entrenar su modelo de IA con los modelos más recientes de sus rivales, que tenían disponibilidad limitada antes del lanzamiento de K3. Y la destilación por sí sola no explicaría el rendimiento superior de Kimi K3, añadió.

“La cronología no es convincente”, afirmó.