RN propone cárcel y multas de hasta $3,3 millones a quienes no acaten órdenes de evacuación o restricción en emergencias

Tras el millonario operativo de rescate de tres personas desaparecidas en el Cajón del Maipo, diputados de Renovación Nacional (RN) ingresaron un proyecto de ley que tiene como objetivo sancionar a quienes no acaten las órdenes de evacuación o restricción de acceso en situaciones de emergencia.

La iniciativa consiste en tipificar como delito el incumplimiento de una orden de evacuación o restricción de acceso a una zona afectada por una emergencia, según consignó La Tercera.

De esa forma, RN propone que dichas personas sean sancionadas con penas de presidio menor en su grado mínimo o con una multa de 11 a 50 UTM (desde $737 mil a más de $3,3 millones). No obstante, en caso de que la infracción obligue a movilizar equipos de búsqueda, la normativa exige que el tribunal imponga ambas penas de manera simultánea.

A esto se suma que la persona que cometa dicho delito deberá restituir al Estado los gastos derivados de las operaciones de búsqueda y rescate ejecutadas por entidades públicas, monto que el Gobierno podrá solicitar, en algunos casos, sin contar previamente con una sentencia condenatoria.

El proyecto detalla que la cantidad a reembolsar será determinada por el Ministerio del Interior y, si el infractor no paga lo debido en un plazo de 60 días, se remitirán los antecedentes del caso al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para su cobro judicial.

¿Quiénes podrán ser sancionados?

Desde RN aclararon que la propuesta excluye de sanciones a quienes requieran auxilio debido a errores involuntarios, inexperiencia, una errada apreciación del peligro o la simple práctica de actividades recreativas.

Asimismo, no podrán ser sancionadas las personas que desconocían la orden de evacuar o de no acceder a cierta zona, no hayan podido acatarla por diversas razones, se hayan quedado para prestar socorro a terceros o cuenten con permisos para ingresar.

La iniciativa fue presentada por los parlamentarios Mauro González, Diego Schalper, Eduardo Durán, Claudia Mora y Rodrigo Ramírez.