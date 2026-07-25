Gobierno reporta 75% de avance en reposición de agua potable para La Serena y Coquimbo tras el sistema frontal

El Ministerio de Obras Públicas informó que la reposición del suministro de agua potable ha avanzado en un 75 % en La Serena y Coquimbo, tras los estragos causados por el sistema frontal.

“Hay buenas noticias en este sentido. El 75 % del servicio ya está repuesto en la conurbación de Coquimbo y La Serena. Se espera que mañana el 100 % esté conectado“, anunció el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda.

El servicio de agua se ha recuperado paulatinamente en las zonas afectadas del norte, luego de que fuera cortado por el aumento de la turbiedad del río y la imposibilidad de mantener en funcionamiento en su capacidad completa la principal planta de producción de la conurbación.

Debido al corte de agua, desde el Gobierno implementaron medidas como el despliegue de camiones aljibe para abastecer a los afectados.

Cabe recordar que, durante la jornada de ayer, también se recuperó el 100 % del suministro de agua en la comuna de Ovalle, luego de que la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) confirmara que esta cumplía con las condiciones para el consumo humano.

Por otra parte, la autoridad destacó que ya está habilitada en ambos sentidos la Ruta 5 Norte en el tramo entre La Serena y Copiapó. El horario de tránsito bidireccional es entre las 8:00 y las 18:00 horas, indicó.