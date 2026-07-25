Ganará casi $24 millones: Revelan los detalles del acuerdo de Colo Colo con Vozinha para sumarse al plantel

El viernes 24 de julio, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confirmó el fichaje del portero caboverdiano Vozinha para el plantel de Colo Colo.

Tras ello, las redes sociales de la concesionaria hicieron oficial al nuevo refuerzo, quien llegará al equipo luego de su destacado desempeño en la Copa Mundial 2026.

Mosa no reveló mayores detalles del acuerdo alcanzado entre el arquero y el club, pero sí señaló que este arribará al país durante los próximos días.

“En los próximos días va a viajar a Chile, se va a someter a los exámenes de rigor como corresponde y después será presentado en el Estadio Monumental“, informó.

Asimismo, descartó que la llegada del futbolista de 41 años sea una estrategia de marketing, enfatizando que “él deportivamente está muy apto, está en condición, así que por eso lo traemos”.

No obstante, agregó: “Ahora, cuando se conjuga que tiene una connotación mundial tan grande, también nos interesa eso, porque resulta que coloca a nuestro club también en la órbita mundial“.

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Los detalles del acuerdo

El contrato que firmó una de las figuras revelación del Mundial 2026 estipula su permanencia por seis meses en Colo Colo, según consignó Emol.

Asimismo, el acuerdo considera la opción de extender su estancia en el equipo durante todo el año 2027.

Además, se reveló que Vozinha ganará US$ 25 mil, es decir, alrededor de $24 millones.