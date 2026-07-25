Gobierno por desalojo en Cerro Chuño: “Actuamos con firmeza, pero también con responsabilidad y humanidad”

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, abordó el proceso de desalojo en Cerro Chuño, en Arica.

En ese contexto, explicó que el operativo es el resultado de una planificación que ha involucrado a diversas instituciones del Estado. La coordinación en la región ha estado a cargo del delegado presidencial regional, Cristián Sayes, e implicó activar a las secretarías regionales ministeriales de Vivienda, Justicia, Desarrollo Social y Seguridad, además de contar con la colaboración del Gobierno Regional.

Asimismo, subrayó que esta medida fue una de las promesas de campaña del Presidente José Antonio Kast y que tiene como objetivo “proteger la vida y la salud de las personas. Nadie debería vivir sobre un terreno contaminado con plomo y arsénico”.

“Donde retrocede el Estado avanza el crimen organizado. Hoy el Estado, en su plenitud, vuelve a entrar en Cerro Chuño, que ha sido utilizado por asociaciones criminales como lugar para el tráfico de drogas, el acopio de armas, casas de tortura y entierros clandestinos”, agregó. Luego recalcó: “Hoy mostramos que actuamos con firmeza, pero también con responsabilidad y humanidad”.

Cabe mencionar que este procedimiento se extenderá por cerca de tres días y busca el desalojo de 223 viviendas. Hasta las 13:30 horas, según publicó T13, se habían desalojado 135 inmuebles. Durante el proceso, Pavez informó que las autoridades se han contactado con las familias para abordar la situación de niños, niñas y adolescentes.

En paralelo, aclaró que no se han reportado hechos de violencia y que se han realizado más de 90 controles de identidad.

“Hay solo una persona detenida por infracción a la Ley 20.000 (tráfico de drogas)”, precisó. Además, detalló que se procedió “a denunciar a 12 personas por infracción a la ley migratoria. Entre ellas, hay tres ciudadanos venezolanos a quienes se les notificó una resolución de expulsión pendiente”.