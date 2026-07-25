Chile avanza en Asia: Es el primer país latinoamericano que logra acuerdo comercial con Filipinas y busca abrir mercado en Bangladesh con TLC

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, finalizó su gira por Indonesia, Singapur y Filipinas, donde concretó acuerdos comerciales con los países del sudeste asiático.

En su viaje, el canciller cerró un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) con Filipinas, convirtiendo a Chile en el primer país de Latinoamérica en firmar dicho acuerdo comercial con la nación asiática. Desde el Gobierno destacaron que este acuerdo “permitirá abrir nuevos mercados a los productos chilenos y diversificar la canasta exportadora”.

Asimismo, el secretario de Estado se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Bangladesh, Khalilur Rahman, para así iniciar las negociaciones respecto a un Tratado de Libre Comercio con dicho país.

A esto se suma el encuentro que sostuvo con el ministro de Comercio de Indonesia, Budi Santoso, con el fin de avanzar en las tratativas “para incorporar un capítulo de inversiones en el Acuerdo de Asociación Económica Integral“.

Además, durante su reunión con su homólogo de Indonesia, Sugiono, el canciller coincidió en la necesidad de impulsar la integración económica bilateral, con especial énfasis en sectores estratégicos como los minerales críticos.

En esa misma línea, la autoridad sostuvo una reunión con el directorio de la Autoridad Nacional de Indonesia para discutir una posible cooperación en la industria del litio.

De acuerdo con el comunicado de la cartera, el canciller se reunió con múltiples autoridades del sudeste asiático y otras regiones durante su gira, como sus homólogos de Singapur (Vivian Balakrishnan), Sri Lanka (Vijitha Herath), Noruega (Espen Barth Eide) y Serbia (Marko Djuric).

Los encuentros tuvieron como objetivo abordar “el interés por fortalecer las relaciones políticas y comerciales” y “promover la candidatura de Valparaíso para ser la sede de la Secretaría del BBNJ, más conocida como el Tratado del Alta Mar“.