Intento de encerrona en Las Condes: Delincuentes dispararon a vehículo con menores a bordo

La madrugada de este viernes, una familia fue víctima de un intento de encerrona en la comuna de Las Condes, en la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió en la Avenida Las Condes, a la altura de Punta de Damas, donde cinco antisociales interceptaron el vehículo en que se movilizaba el grupo familiar y los intimidaron con armas de fuego.

“Se trata de un robo con violencia, donde un grupo familiar, abordando su vehículo particular, llega hasta una ubicación en específico en Avenida Las Condes, momentos en los que es interceptado por otro vehículo, color gris, del que descienden cinco sujetos, dos de ellos premunidos con armamento de fuego“, detalló el teniente Manuel Ortega, oficial de ronda Prefectura Santiago Andes.

El funcionario detalló que los antisociales, “mediante la violencia y la intimidación, bajan a este grupo familiar del vehículo, y uno de los sujetos premunidos de ese armamento de fuego percute dos disparos“, los que impactaron en la carrocería del vehículo que buscaba ser robado.

Ortega explicó que el robo no pudo concretarse debido “a las medidas de seguridad propias del vehículo, ya que la llave se encontraba en el poder del propietario“.

El conductor, y padre de familia, recibió un golpe en la cabeza, pero se encontraría en buen estado, mientras que el resto de la familia se encuentra en óptimas condiciones.