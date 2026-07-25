Decretan alerta ambiental para este sábado en la Región Metropolitana: Estas son las restricciones vigentes

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana decretó alerta ambiental para este sábado, con el fin de resguardar la salud de la población ante las condiciones atmosféricas previstas para la cuenca de Santiago.

La medida fue adoptada por recomendación de la Seremi del Medio Ambiente, luego de que los pronósticos anticiparan un empeoramiento de las condiciones de ventilación hacia el término de la jornada.

Si bien este viernes las estaciones de la Red de Monitoreo del Ministerio del Medio Ambiente se mantuvieron en rango bueno, las autoridades optaron por decretar el episodio de manera preventiva.

De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), para este sábado se espera el ingreso y paso de un sistema frontal por la zona, con temperaturas que oscilarán entre los 10°C y los 15°C. Además, no existe probabilidad de advección costera hacia la cuenca.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a respetar las medidas establecidas durante este episodio, especialmente la prohibición de utilizar calefactores a leña y otros derivados de la madera, con excepción de los equipos que funcionan con pellets. La fiscalización estará a cargo de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, en coordinación con los municipios y Carabineros.

Medidas para este sábado 25 de julio

Restricción vehicular

Al tratarse de un fin de semana, este sábado no rige la restricción vehicular.

Quemas agrícolas

Se mantiene la prohibición de quemas agrícolas en toda la Región Metropolitana entre el 1 de marzo y el 31 de octubre. La medida es fiscalizada por equipos del SAG y la Conaf.

Calefacción residencial

No podrán funcionar calefactores de uso residencial que utilicen leña u otros combustibles sólidos derivados de la madera en toda la Región Metropolitana, con excepción de los calefactores a pellets. Carabineros y los municipios reforzarán las fiscalizaciones para verificar el cumplimiento de esta medida.

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