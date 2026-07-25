Gobierno inicia primera etapa de desalojo en Cerro Chuño de Arica: Abarca 250 viviendas y 700 personas

En la mañana de este sábado se desplegó un operativo policial para iniciar la primera etapa del desalojo del Cerro Chuño, en la Región de Arica y Parinacota, el cual tiene como objetivo desocupar cerca de 250 viviendas y evacuar a más de 700 personas.

En los últimos años, el Cerro Chuño se ha consolidado como un punto crítico de alta actividad criminal. En la zona operó la banda “Los Gallegos”, una célula vinculada al Tren de Aragua.

Es por eso que el Gobierno puso en marcha una operación de desalojo que consistirá en cuatro etapas y se realizará durante dos días, con la ayuda de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones.

El delegado presidencial regional de Arica y Parinacota, Cristián Sayes, señaló que hasta ahora el operativo se ha realizado sin complicaciones y con “una buena recepción o entendimiento de las personas de que esto lo vamos a recuperar”, según consignó La Tercera.

Asimismo, detalló que ya había 115 viviendas desocupadas antes del operativo y otras 40 familias están desalojando el terreno de forma voluntaria.

En esa línea, explicó que el desalojo también responde a motivos de salud pública, debido a que en el Cerro Chuño hay terrenos afectados por el plomo y el arsénico.

“El cierre perimetral nos va a permitir, una vez que esté al 100%, comenzar a sacar los techos de asbesto que tienen un riesgo de contaminación, y esos van a ir a un depósito en Antofagasta”, indicó.

También informó que el Gobierno habilitó un albergue para las familias que sean desalojadas del recinto: “Tenemos una priorización ya definida, pero de esas personas priorizadas que creemos que pueden necesitar ese apoyo, no han llegado aún a solicitarlo”.