Balance de Senapred por sistema frontal: 13 fallecidos, 15 desaparecidos y más de 13 mil damnificados

La directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, entregó un nuevo balance de las zonas afectadas por el sistema frontal.

Según informó la entidad, se registran 13 fallecidos y el número de desaparecidos bajó a 15 personas, de acuerdo con las denuncias por presunta desgracia presentadas ante Carabineros de Chile. De estas últimas, 8 corresponden a la Región de Coquimbo y 7 a la Región de Atacama.

Asimismo, actualmente se reportan 13.993 damnificados entre las regiones de Atacama y La Araucanía, 867 albergados y 40.400 aislados, quienes se concentran mayormente en las regiones de Coquimbo y Valparaíso.

En tanto, la directora de Senapred informó que hay 1.587 viviendas destruidas, 5.780 con daño mayor, 27.290 con daño menor y 280 pendientes de evaluación para determinar su afectación.

Respecto a la reposición de los servicios de luz y agua, Cebrián detalló que hay más de 16.000 clientes sin suministro eléctrico, ubicados mayormente en la Región de Coquimbo, y se reportan 121.594 usuarios sin suministro de agua potable entre las regiones de Atacama y Coquimbo.

Cabe recordar que, durante el viernes 24 de julio, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) informó que el agua potable en la comuna de Ovalle volvió a ser apta para el consumo humano.

Paralelamente, la empresa Aguas del Valle anunció que han avanzado en el 60% de la reposición del servicio en las comunas de Coquimbo y La Serena.