La Velada del Año: RoRo se corona campeona tras vencer a Samy Rivers en un reñido combate

Era uno de los combates más esperados de La Velada del Año VI, debido a las polémicas que antecedieron el encuentro entre Rocío López Bueno, “RoRo“, y Samantha Rivera, “Samy Rivers“.

La controversia surgió por el tipo de casco que utilizaría RoRo, distinto al de Rivers, debido a que necesitaba protegerse tras sufrir una lesión en la nariz.

Por su parte, el equipo de la streamer mexicana respondió que esta modificación fue informada con muy poco margen de tiempo. Además, Rivers cuestionó que ambas no competirían en igualdad de condiciones.

Previo al combate, ambas partes alcanzaron un acuerdo y RoRo debió realizar ajustes a su casco.

El combate entre RoRo y Samy Rivers

La primera en entrar al ring fue Rivers, al más puro estilo mexicano. Por su parte, RoRo hizo su ingreso con una marcada referencia a Daenerys Targaryen, la “Madre de Dragones” de la exitosa serie Juego de Tronos.

La streamer apareció acompañada de un dragón, luciendo sus trenzas de combate y junto a su pareja, Pablo.

El duelo fue muy disputado. La campeona de La Velada 3 exhibió su experiencia y movilidad sobre el ring, mientras que RoRo demostró el crecimiento que ha tenido desde la grave lesión que sufrió el año pasado. Finalmente, obtuvo su revancha y se quedó con la victoria por decisión unánime del jurado.

“La verdad es que no me había preparado ni para la victoria ni para la derrota, porque no me quería hacer expectativas de nada (…) Muchas gracias por confiar en mí, porque hay veces que yo no lo hago”, expresó.

Además, agradeció el cariño del público.

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