Frente Amplio inicia sus elecciones internas: Constanza Martínez y Gael Yeomans compiten por la presidencia

El Frente Amplio (FA) inicia su proceso de elecciones internas, en el que dos figuras relevantes buscarán la presidencia de la colectividad: Constanza Martínez, actual timonel del partido, y la diputada Gael Yeomans.

La actual timonel del FA, quien apuesta por su reelección, señaló la importancia de que la tienda política incida en todos los espacios de la sociedad, “enfrentando a la ultraderecha no solo desde lo institucional, sino también con presencia y organización para llegar incluso a las personas que no se sienten representadas por la política”.

Por su parte, la parlamentaria realizó este domingo su primera convocatoria en la comuna de San Miguel, donde lanzó su lista Unidad para Avanzar, compuesta por candidatos a la dirección nacional como Magda Cottet y Leonardo Jofré.

Además, el senador Diego Ibáñez destaca como jefe de campaña. También figuran como candidatos al comité central Simón Ramírez y Sofía Fuentes, actuales integrantes de la directiva del Frente Amplio; la exsubsecretaria Francisca Perales y Lorena Menes, entre otros.

“Estamos contentos hoy día, ya que lanzamos nuestra campaña. También estamos haciendo una invitación para no hacer un programa entre cuatro paredes, porque queremos que la militancia participe. Por eso hemos lanzado un proceso de escucha programática. Así que todos quienes tengan ideas y quieran compartirlas con nuestra lista, bienvenidas sean, porque nos interesa hacer un partido entre todas y todos”, expresó Yeomans.

En paralelo, Yeomans enfatizó en la agenda del actual Gobierno y el tono que debe adoptar el partido frente a la administración de José Antonio Kast.

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“Tenemos una situación que es crítica, más que nada por la agenda del Presidente Kast, que es una agenda que retrocede en derechos, que busca además sacarle recursos al Estado y eso va a tener implicancia en la vida cotidiana de las personas, en la gestión de los municipios, en la salud y en la educación. Para eso necesitamos tener fuerza, y eso es lo que buscamos con estas elecciones del Frente Amplio”, señaló.

Por su parte, Ibáñez complementó:”Hoy nos convocamos en San Miguel porque creemos que el Frente Amplio necesita un cambio, una vocería fuerte, un liderazgo que articule una oposición desde el mundo social. No todo pasa por la mesa de partidos; también hay que construir una mayoría social para que el progresismo vuelva a ser Gobierno. Ese es el desafío del Frente Amplio y Gael representa el cambio”.

Las elecciones internas del FA se realizarán el próximo 15 y 16 de agosto.