Polémica por video de Ítalo Omegna: Fenaut remite antecedentes a la Fiscalía y senador Bianchi exige investigar a involucrados

La Federación Nacional de Autismo (Fenaut) informó que remitió los antecedentes del polémico video al Ministerio Público para evaluar acciones judiciales en contra del exasesor legislativo del Partido Nacional Libertario (PNL), Ítalo Omegna, por sus declaraciones con connotación sexual sobre menores de edad.

“Fenaut ha resuelto poner los antecedentes a disposición del Ministerio Público y evaluar la presentación de las acciones judiciales que correspondan a aquellos hechos que eventualmente pudieren revestir caracteres de delitos”, anunciaron a través de un comunicado.

En esa línea, se manifestaron preocupados respecto de la declaración pública del diputado Hans Marowski (PNL), en la que confirmó la salida de Omegna y agradeció todo su trabajo en el partido.

“Si bien reconocemos que esta constituye una consecuencia administrativa relevante, consideramos que no agota la necesidad de condenar expresamente el contenido de los dichos ni de reafirmar el deber de protección de niños, niñas y adolescentes“, sostuvieron.

Señalaron que “preocupa que el comunicado reduzca el problema a una consecuencia política resuelta mediante una renuncia, omitiendo toda condena explícita al contenido de las expresiones emitidas”.

En ese sentido, enfatizaron que el foco de esta discusión no es “sobre la vida privada de una persona, sino sobre la gravedad de discursos que relativizan el abuso sexual infantil y utilizan a niños autistas como objeto de una supuesta broma“.

Por ello, exigieron condenar “con claridad” las declaraciones vertidas en el registro y, de esa forma, “reafirmar un compromiso inequívoco con la protección de la infancia”.

Cerraron diciendo que la federación “continuará ejerciendo las acciones institucionales y judiciales que estime procedentes, porque la defensa de los derechos y la dignidad de niños, niñas y adolescentes autistas no admite relativizaciones ni ambigüedades”.

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Diputado Bianchi anuncia oficio para investigar a los involucrados

El senador Karim Bianchi sostuvo que la renuncia del exasesor “no basta” y por ello informó que ofició al fiscal nacional para investigar a todos los involucrados en el registro, según consignó La Tercera.

El oficio presentado por el parlamentario solicita abrir una investigación penal para confirmar si el video configura algún delito, identificar a los involucrados, establecer el contexto en que se grabó el registro y disponer medidas de protección, en caso de ser necesario, para personas en estado de vulnerabilidad.

“Hay límites que una sociedad no puede cruzar. El registro grabado con alusiones sexuales hacia niños, niñas y adolescentes con TEA es de una gravedad extrema. Que no nos vengan a decir que esto se resuelve con la renuncia o salida del cargo de Ítalo Omegna o de cualquier asesor”, señaló.

“Cuando se trata de la infancia y de personas en situación de vulnerabilidad, no permitiremos blindajes, privilegios, silencios ni impunidad. Con los niños no se juega. Exijo que la Fiscalía investigue hasta las últimas consecuencias y aplique todo el rigor de la ley”, añadió.

Partido Socialista califica el video como “repugnante”

Por su parte, desde la oposición, la bancada de diputados del Partido Socialista (PS) también condenó los comentarios vertidos en el video, el cual calificaron como “repugnante”.

“Burlarse de niños con condición del espectro autista y banalizar de manera grotesca el abuso de menores revela un nivel de crueldad y degradación moral absolutamente incompatible con cualquier función dentro del Congreso Nacional“, sostuvieron.

En la declaración pública, los parlamentarios criticaron a la colectividad y el proyecto propuesto por ellos que busca modificar la legislación sobre el aborto.

“Y después los libertarios pretenden darle lecciones de moral al país. Ahora se entiende mejor la crueldad detrás de proyectos como ‘Escucha su corazón’, que busca obligar a mujeres y niñas, incluso a víctimas de violación, a escuchar la actividad cardíaca fetal para acceder a un aborto legal”, cuestionaron.

“Hablan de proteger la vida mientras humillan a niños. Johannes Kaiser debe pronunciarse. Su silencio ahora es inaceptable y cómplice. Chile merece saber si condena estos hechos y si este nivel de brutalidad moral tiene cabida en el PNL”, enfatizaron.

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