PPD responde a Alvarado tras sus críticas al liderazgo opositor: “Tenemos apertura al diálogo, pero tampoco somos ingenuos”

Durante este domingo, diversas fuerzas políticas respondieron al biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, luego de que entregara su visión sobre la relación entre el Gobierno y la oposición en el marco de la discusión de la megarreforma.

Cabe mencionar que el secretario de Estado planteó, en entrevista con El Mercurio, que “sería ofensivo” señalar que el Socialismo Democrático tuvo que rendir cuentas al Frente Amplio (FA) y al Partido Comunista (PC) durante el trámite del Plan de Reconstrucción Nacional. Sin embargo, afirmó que “siento que no hay un liderazgo ordenador como contraparte efectiva al FA y al PC que permita llevar la discusión hacia aspectos que motiven un acuerdo con el Gobierno”.

En esa línea, agregó: “Da la impresión de que cuando se generan esas dos visiones, hay una claramente que tiene un liderazgo por sobre la otra”.

Por su parte, el timonel del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, comentó que, desde su visión, el problema radica en el oficialismo, especialmente en Chile Vamos, que “no está haciendo un contrapeso a las posturas más extremas e ideológicas que se están planteando desde libertarios y republicanos”.

Además, señaló que es importante que dicha coalición realice una autocrítica, ya que de lo contrario corre el riesgo de diluirse en la “extrema derecha”.

“Nosotros tenemos apertura al diálogo, pero tampoco somos ingenuos, y nos planteamos desde nuestras propias convicciones”, remarcó.

Desde el Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic manifestó en Estado Nacional de TVN: “Soy abogada no más, pero en psicología eso se llama proyección. Cuando no hay un liderazgo en la derecha que logre ordenar a su sector, que es el oficialismo, el Gobierno, y tienen toda esta gente que les pone música distinta, evidentemente lo más fácil es tirar la pelota para el arco contrario”.