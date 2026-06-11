BlackRock invertiría US$ 5.000 millones en acciones de SpaceX de cara a su OPI

El fondo de inversiones BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, solicitó comprar acciones de la empresa aeroespacial SpaceX, del magnate Elon Musk, por un valor de al menos US$ 5.000 millones.

Fuentes cercanas a la operación indicaron que BlackRock ya realizó una orden de compra de títulos de SpaceX, que comenzará a cotizar en la bolsa de Wall Street este viernes.

Inversores individuales solicitan más de US$ 70.000 millones en acciones

Según consignó The Wall Street Journal, inversores individuales han solicitado acciones de la compañía por un valor superior a los US$ 70.000 millones.

Fondos soberanos y firmas privadas de gestión patrimonial también han pedido comprar acciones, y un único inversor de una de ellas solicitó adquirir títulos por más de US$ 1.000 millones.

SpaceX captaría US$ 75.000 millones y superaría el récord de Aramco

Según la oferta pública inicial (OPI) de SpaceX, un total de 555,6 millones de acciones a un precio fijo de US$ 135 por título le permitirá a la compañía captar unos US$ 75.000 millones.

Con esta operación, SpaceX superará el récord establecido en 2019 por la petrolera saudí Aramco, que salió a bolsa con una OPI de unos US$ 25.600 millones.

De este modo, el valor de mercado de la empresa aeroespacial se situará en torno a los US$ 1,77 billones, lo que la colocaría entre las diez mayores cotizadas del mundo.

Se espera además que la fortuna personal de Musk supere el billón de dólares con esta OPI, convirtiéndolo en el primer billonario del mundo.