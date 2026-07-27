Rocío Montes sobre la denuncia del Servel contra el PDG: “El partido está viviendo en la interna horas complejas”

El Partido de la Gente (PDG) —el partido que pone la música, pese a lo que piensan algunos— está viviendo en la interna horas complejas.

El Servicio Electoral denunció diferentes anomalías detectadas en el PDG ante la Fiscalía, que está analizando los antecedentes y aún no ha asignado la causa, es decir, no sabemos aún el equipo que deberá investigar estos hechos que podrían ser constitutivos de delitos. Hay rendiciones pendientes o gastos no acreditados, como bien ha informado consistentemente el diario La Segunda. El partido no ha logrado desde 2023 que le aprueben sus balances anuales.

El Servel no se ha referido públicamente a la denuncia hasta ahora y ha actuado con total sigilo, aunque Roberto Salim-Hanna, subdirector de Partidos Políticos, se ha dedicado fuertemente a este asunto.

Las anomalías detectadas corresponderían al período de Miguel Azar como administrador general de fondos del PDG. Para el partido, la investigación involucra “exclusivamente” al aludido, pero Azar dijo hoy en el vespertino que hizo lo que le mandó la directiva y que él renunció, que a él no lo echaron.

Bueno, y… ¿Quién dice la verdad?

Sea como fuere, la denuncia del Servel representa la principal amenaza hoy para el PDG, que tiene ya tres procesos abiertos (uno de ellos en el Tricel, por las elecciones internas).

¿Y qué está en riesgo? Además de las acciones penales, el PDG arriesga multas —más multas, porque ya ha tenido que pagar—, inhabilitación de los involucrados para ejercer cargos públicos y, de no aprobarse su balance 2025, incluso podría tener que disolverse, como le ocurrió a Comunes en 2023 tras tres balances consecutivos rechazados.

En la escena política chilena todo el mundo mira al Partido de la Gente, entre otras cosas, porque todavía se le está tratando de entender en esta nueva fase. Pero el fenómeno Franco Parisi, de querer seguir avanzando, como lo ha hecho paulatinamente y sobre todo en estos últimos meses, deberá necesariamente hacer frente a las opacidades.