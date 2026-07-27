Diputado Winter (FA) sobre el presidente José Antonio Kast: “Ha sido sumamente mentiroso y tengo buenos motivos para desconfiar de él”

El diputado del Frente Amplio (FA), Gonzalo Winter, calificó este lunes como “mentiroso” al presidente José Antonio Kast y señaló que tiene “buenos motivos para desconfiar de él”.

“(Kast) es una persona que, en tanto presidente, ha sido sumamente mentiroso. Esto partió con que (…) había dicho que iba a echar a 300 mil migrantes y después dijo que era una metáfora; está siempre transmitiendo que nosotros somos tontos por creerle las cosas que él literalmente dice“, señaló en Tolerancia Cero.

#ToleranciaCero | Gonzalo Winter, diputado del Frente Amplio: “”Kast es una persona que, en tanto Presidente, ha sido sumamente mentiroso (….) Tengo buenos motivos para desconfiar de él” 📡https://t.co/7hS5m8DK7O

💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/lhgPPOBUdj — CNN Chile (@CNNChile) July 28, 2026

En esa línea, aseguró que desconfía de la aplicación de las leyes por parte del mandatario, como en el caso del estado de excepción, al cual votó en contra.

“Creo que el presidente Kast es una persona llena de sesgos que lo pueden llevar a cometer acciones que lamentemos como país si es que no tiene un plan establecido en el estado de excepción”, indicó.

Asimismo, abordó la megarreforma impulsada por el Gobierno, la cual criticó duramente: “La reforma que sabemos que va a llevar a recortes es, a mi juicio, una guerra de parte de los que viven de ser dueños de las cosas contra quienes viven de su trabajo“.

Para Winter, el proyecto del Ejecutivo “es totalmente refundacional, incompatible con cualquier idea progresista” y aseguró que va a “hipotecar la posibilidad de que en Chile haya crecimiento”.

#ToleranciaCero | Gonzalo Winter, diputado del Frente Amplio, por megarreforma: “Esta reforma es totalmente refundacional, es incompatible con cualquier idea progresista” 📡https://t.co/7hS5m8DK7O

💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/g8FLzuBxzx — CNN Chile (@CNNChile) July 28, 2026

Respecto a la medida de invariabilidad tributaria, comentó que tiene “la convicción de que la invariabilidad es inconstitucional, porque pervierte el principio democrático de Chile, que es que la democracia, la nación la ejerce a través de las funciones públicas que quedarían amarradas de manos para poder ejercerla”.

Sobre el actual rol de la oposición en la gestión de Kast, señaló que la discusión del Plan de Reconstrucción Nacional demostró que la “izquierda está en minoría”.

En ese sentido, manifestó que no quedó conforme con el desempeño de la oposición en el debate, dado que no fueron “capaces de persuadir a más colegas”.

Además, reveló que “no está nada confiado” en que la izquierda vuelva al Gobierno, pero remarcó que el expresidente Gabriel Boric sigue ejerciendo “liderazgo” en el sector, en especial en el Frente Amplio.

Revisa la entrevista completa