Megarreforma: Alcalde Claudio Castro afirma que “la AChM está en un punto de quiebre que veo muy difícil de recuperar”

El alcalde de Renca, Claudio Castro, abordó el momento que atraviesa la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), luego de que esta acogiera la fórmula de compensación que el Gobierno ofreció a los municipios que se vean afectados por una menor recaudación de recursos debido a la medida que busca eximir del pago de contribuciones a los adultos mayores de 65 años, incluida en la megarreforma.

En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, sostuvo que algunos jefes comunales que han asumido un mayor nivel de vocería han entendido que el rol del municipalismo en Chile ha sido “ponerle piso” al Ejecutivo.

A su juicio, la administración de José Antonio Kast ha logrado dividir al municipalismo con sus propuestas iniciales, como la controversia generada por los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), la modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y la exención de contribuciones, una medida que, según afirmó, “nada tiene que ver con incentivar la inversión y el crecimiento”.

Respecto de este último punto, sostuvo que el Gobierno “se enredó solo” en esta materia, ya que ni siquiera los senadores han acogido las demandas de los alcaldes.

“Se ha deteriorado mucho el debate municipal en Chile. La AChM está en un punto de quiebre que yo veo muy difícil de recuperar. Entre otras cosas, porque finalmente con lo que ha hecho el Gobierno ha generado que los alcaldes de izquierda y derecha terminemos defendiendo las posturas de los sectores que representamos y no al municipalismo”, subrayó.

“Nunca he visto a un Gobierno poniéndole el pie encima a los municipios como lo hemos visto hoy día”, remarcó.