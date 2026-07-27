“Incurrí en una falta de respeto inexcusable”: Ítalo Omegna pide disculpas tras la polémica por video y anuncia que se presentará voluntariamente ante el Ministerio Público

Durante la noche de este lunes, Ítalo Omegna se refirió a la controversia que generó la difusión de un video en el que aparece junto a Emiliano Fernández y Fernando Ortiz, realizando comentarios sobre niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y expresiones de carácter sexual relacionadas con menores de edad.

A través de una declaración pública, el exasesor legislativo del diputado Hans Marowski abordó las repercusiones del caso.

“Quiero pedir disculpas de manera sincera, profunda y sin matices a todas las personas y familias que resultaron afectadas por los comentarios que hice en el contexto de una reunión del programa La Cofradía”, señaló.

En ese contexto, afirmó que asume con responsabilidad los efectos que generaron sus dichos.

“No estuve a la altura del criterio que se requería. Incurrí en una falta de respeto inexcusable hacia personas y no supe calibrar adecuadamente los límites entre mi rol humorístico y la responsabilidad pública que implicaba desempeñarme como asesor legislativo. Aunque ambos espacios tenían naturalezas distintas, debí comprender que mis palabras no podían desligarse completamente del cargo que ejercía ni del impacto que podían generar”.

Asimismo, sostuvo que, a su juicio, el humor puede incomodar y provocar, pero existen límites cuando una “broma resulta cruel, irresponsable o golpea gratuitamente a personas que ya enfrentan situaciones difíciles”.

Respecto de los comentarios sobre las personas que forman parte del espectro autista, puntualizó que entiende que “para ellas no fue una broma, sino una falta de respeto hacia su realidad y su lucha cotidiana”.

“Pienso también en quienes han vivido situaciones de abuso, para quienes estos temas no son materia de risa, sino heridas profundas. A todas esas personas y a sus familias les pido perdón desde el fondo de mi corazón”, añadió.

Finalmente, anunció que se presentará voluntariamente ante el Ministerio Público para entregar sus dispositivos electrónicos.

“Aportaré toda la información necesaria para que los hechos sean investigados y esclarecidos”, concluyó.