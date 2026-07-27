Presidente Kast llega a Perú para asistir a la toma de posesión de Keiko Fujimori

El Mandatario José Antonio Kast llegó este lunes a Lima para asistir a la investidura de la presidenta electa, Keiko Fujimori. Además, tiene programada una serie de reuniones para este martes 28 de julio.

En su agenda está contemplado un encuentro con el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo.

Asimismo, cerca de las 9:45 horas (10:45 horas en Chile), sostendrá una reunión con Fujimori en el Palacio de Torre Tagle.

Tras la ceremonia de juramentación e imposición de la Banda Presidencial de la República del Perú, prevista para las 15:15 horas (16:15 horas en Chile), el jefe de Estado participará en el almuerzo ofrecido por Fujimori.

Durante la tarde, emprenderá viaje de regreso a Chile para trasladarse directamente a Copiapó, donde encabezará la mesa técnica de la Región de Atacama en el contexto de la emergencia que enfrenta el país.