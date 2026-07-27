Presidente Kast llega a Perú para asistir a la toma de posesión de Keiko Fujimori

El Mandatario José Antonio Kast llegó este lunes a Lima para asistir a la investidura de la presidenta electa, Keiko Fujimori. Además, tiene programada una serie de reuniones para este martes 28 de julio.
En su agenda está contemplado un encuentro con el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo.
Asimismo, cerca de las 9:45 horas (10:45 horas en Chile), sostendrá una reunión con Fujimori en el Palacio de Torre Tagle.
Tras la ceremonia de juramentación e imposición de la Banda Presidencial de la República del Perú, prevista para las 15:15 horas (16:15 horas en Chile), el jefe de Estado participará en el almuerzo ofrecido por Fujimori.
Durante la tarde, emprenderá viaje de regreso a Chile para trasladarse directamente a Copiapó, donde encabezará la mesa técnica de la Región de Atacama en el contexto de la emergencia que enfrenta el país.
Lo más leído
- "Incurrí en una falta de respeto inexcusable": Ítalo Omegna pide disculpas tras la polémica por video y anuncia que se presentará voluntariamente ante el Ministerio Público
- Diputado Winter (FA) sobre el presidente José Antonio Kast: "Ha sido sumamente mentiroso y tengo buenos motivos para desconfiar de él"
- Megarreforma: Alcalde Claudio Castro afirma que "la AChM está en un punto de quiebre que veo muy difícil de recuperar"
- Rocío Montes sobre la denuncia del Servel contra el PDG: “El partido está viviendo en la interna horas complejas”
- Mónica Rincón y polémica por Ítalo Omegna: “Rechazar sus dichos y sacarlo de asesor legislativo no es suficiente”