Bachelet defiende su candidatura ante la ONU: “Si me vetan por creer en la democracia, me sentiré honrada”

La expresidenta Michelle Bachelet blindó su candidatura para ser la nueva secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al señalar que “si alguien me veta porque creo en la democracia, me sentiré honrada”.

A través de un punto de prensa con UN Watch, la exmandataria abordó la posibilidad de que alguno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad vete su postulación, el cual está compuesto por Estados Unidos, Francia, Rusia, China y el Reino Unido.

“No debería decir esto, pero lo voy a decir porque realmente lo creo. Si alguien me veta por creer en la democracia, por creer en el multilateralismo, por creer en los derechos de las mujeres, por creer en los derechos humanos, me sentiré honrada”, enfatizó.

Sus declaraciones se produjeron después de que la exautoridad participara en un debate con las otras dos candidatas latinoamericanas (María Fernanda Espinosa, de Ecuador, y Rebeca Grynspan, de Costa Rica), en el que compartió su visión para el futuro de la organización internacional.

En dicha instancia, Bachelet prometió que, en caso de ser elegida, será “una secretaria general independiente” y “siempre sobre el terreno”. Al mismo tiempo, aseguró que reformará la “organización para hacerla más ágil, eficiente y responsable, mediante el diálogo y la construcción de consensos”, según consignó EFE.

La exmandataria continúa firme en su carrera para dirigir la ONU y actualmente cuenta con el apoyo de los presidentes de México y Brasil.